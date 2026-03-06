La Universidad Loyola analiza cómo la presencia de mujeres en los consejos de las bolsas puede mejorar su rendimiento

La profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, Laura Padilla, lidera un trabajo relacionado sobre cómo la presencia de mujeres en los consejos de las bolsas pueden mejorar su rendimiento. - UNIVERSIDAD LOYOLA

Un estudio internacional de la Universidad Loyola ha analizado cómo la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las bolsas de valores, "no solo responde a criterios de equidad, sino que puede traducirse en una mejora del rendimiento financiero cuando concurren determinadas condiciones".

Según ha informado la Universidad Loyola en una nota, el estudio, liderado por la profesora titular del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, Laura Padilla, "analiza la evolución y los efectos de la diversidad de género en los órganos de gobierno de estas instituciones financieras clave".

De esta manera, el artículo titulado Women directors on traditionally male-dominated stock exchange boards: can they make a difference?, publicado en la revista científica Journal of Business Research, evidencia que "la diversidad de género en los consejos de las bolsas tiene un impacto positivo sobre su desempeño económico, especialmente cuando las mujeres consejeras aportan competencias alineadas con los nuevos retos del sector" --como experiencia en administración de empresas, regulación o entornos internacionales-- y cuando la organización está dirigida por una mujer como consejera delegada (CEO).

Por tanto, el trabajo se basa en un conjunto de datos únicos, recopilados manualmente, que incluyen información de 22 bolsas de valores y cubre un periodo de 25 años, entre 1995 y 2019. Estas entidades representan el 53% de la capitalización total de mercado de la Federación Mundial de Bolsas.

UN SECTOR HISTÓRICAMENTE MASCULINO Las bolsas de valores constituyen uno de los ámbitos financieros más regulados y, al mismo tiempo, uno de los más tradicionalmente dominados por hombres. Durante décadas, muchas de estas instituciones funcionaron como clubes cerrados y solo recientemente han evolucionado hacia estructuras corporativas orientadas al beneficio, en un contexto marcado por la globalización, la competencia internacional y el aumento de las exigencias regulatorias.

En este escenario, el estudio ha mostrado que la presencia de mujeres en los consejos de las bolsas de valores ha aumentado "de forma significativa"". Mientras que en 1995 solo un 11% de las bolsas analizadas contaba con dos mujeres consejeras y ninguna superaba esa cifra, en 2019 más del 60% tenía al menos dos mujeres en su consejo, y cerca del 40% contaba con más de dos.

Al hilo, uno de los principales aportes de la investigación es que "no trata a las mujeres consejeras como un grupo homogéneo". El análisis tiene en cuenta su capital humano, tanto en términos de formación como de experiencia profesional.

Asimismo, los resultados indican que el efecto positivo sobre el rendimiento es mayor cuando las consejeras poseen perfiles especialmente adecuados a los desafíos actuales de las bolsas, como la internacionalización, el incremento de la regulación y la intensificación de la competencia.

No obstante, desde el enfoque de la teoría de la dependencia de recursos, el estudio sostiene que estos perfiles aportan "legitimidad, conocimiento y redes estratégicas que refuerzan la capacidad de las bolsas para adaptarse a su entorno".

Por otro lado, la investigación también ha identificado un factor "moderador relevante": la presencia de una mujer como CEO. En estos casos, "la influencia de las mujeres en el consejo de administración y su impacto en el rendimiento financiero se intensifican".

De este modo, el liderazgo femenino contribuye a "legitimar las aportaciones de las consejeras, facilita que expresen sus opiniones y favorece una mayor receptividad por parte del resto del consejo". Además, el estudio señala que el contexto cultural nacional también influye en la relación entre diversidad de género y desempeño, lo que subraya "la necesidad de enfoques adaptados a cada entorno institucional".

Igualmente, este trabajo "amplía la literatura sobre gobernanza corporativa en el sector financiero", tradicionalmente centrada en la banca, y aporta "evidencia empírica" sobre el papel de la diversidad de género en instituciones con "una responsabilidad clave en la promoción de prácticas empresariales sostenibles".

Por último, en línea con los compromisos recientes de las bolsas de valores con la igualdad de género, los resultados han reforzado la idea de que "avanzar en diversidad no solo es una cuestión ética, sino también estratégica".