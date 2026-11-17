Archivo - La Universidad Loyola comienza el proceso de admisión en este mes de noviembre para el cuso 2027/2028. - UNIVERSIDAD LOYOLA - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola incorporará siete nuevos másteres y un doble grado a su oferta académica 2027/2028 para continuar dando respuesta a la demanda de profesionales con nuevos perfiles especializados.

Para acceder a las titulaciones de grado y máster de la Universidad Loyola el próximo curso 2027/2028, la universidad jesuita comenzará su proceso de admisión en este mes de noviembre, lo que permitirá a los futuros universitarios obtener la admisión de forma temprana, reservar una plaza y afrontar el final del curso con tranquilidad, según ha informado la Universidad en una nota.

En este sentido, el secretario general de la Universidad Loyola, Juan Francisco Plaza, ha señalado que "aunque es una elección que requiere reflexión, lo más recomendable es iniciar el proceso de admisión cuanto antes si ya se tiene clara la vocación".

En cuanto a las novedades para el curso 2027/2028, Loyola incorpora siete posgrados "innovadores, únicos en Andalucía y altamente competitivos en el mercado laboral". Así, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha creado el Máster Universitario en Marketing y Desarrollo de Negocio, el único máster oficial de España que integra marketing y desarrollo de negocio en una misma titulación, combinando visión estratégica, capacidad comercial, análisis de datos y nuevas tecnologías para formar a los profesionales que liderarán el crecimiento de las empresas.

Por su parte, el Máster Universitario en Entrenamiento Individualizado, de la Facultad de Psicología y Educación, destaca por su claustro docente: expertos que han desarrollado o desarrollan sus carreras en clubes como el F.C.Barcelona, Arsenal, Aston Villa o la Selección Española de Fútbol Femenino, así como especialistas en el entrenamiento de deportistas de élite, readaptación de lesiones y ejercicio físico aplicado a la salud.

Asimismo, el Máster de Formación Permanente en Formulación e Industria Dermocosmética (modalidad híbrida), de la Facultad de Ciencias de la Salud, ofrece una formación científica, tecnológica y práctica en el desarrollo integral de productos dermocosméticos, desde la investigación de ingredientes activos y la formulación hasta su fabricación y comercialización.

Y, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, pondrá en marcha el Máster Universitario en Asuntos Globales, el Máster de Formación Permanente en Migraciones, el Máster Universitario en Gestión Administrativa (modalidad online), y el Máster en Formación Permanente in Ethics of Intercultural Leadership (organizado en colaboración con la Hochschule für Philosophie München y Jesuit Worldwide Learning, en el marco del European Kircher Network).

ESTUDIOS DE GRADO

En el ámbito de los estudios de grado, la Facultad de Psicología y Educación pondrá en marcha el Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el campus de Sevilla. Con esta titulación, los estudiantes podrán desarrollar la vocación por la enseñanza y el deporte, ampliando las oportunidades profesionales en dos ámbitos estrechamente relacionados.

De esta manera, al tratarse de una doble titulación, se multiplican las oportunidades profesionales de quienes la cursen. En concreto, podrán orientar su carrera hacia la docencia en Educación Primaria, la enseñanza de Educación Física, la formación en Secundaria y Formación Profesional --con los requisitos adicionales correspondientes--, el entrenamiento personal, la gestión y dirección deportiva, la readaptación físico-deportiva o la educación físico-deportiva.

Asimismo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) del Campus de Córdoba incorporará un nuevo itinerario íntegramente en inglés, que sustituirá al actual itinerario bilingüe.

Con estas novedades, la Universidad Loyola impartirá el próximo curso un total de 36 grados simples y 23 dobles, 20 másteres oficiales, once propios y 15 dobles másteres en áreas con alta inserción laboral, como Ingeniería, Jurídico, Comunicación, Empresa, Psicología, Salud, Educación e Investigación.

En el área de másteres destacan los másteres habilitantes para el ejercicio de profesiones como Abogacía, Ingeniería Industrial, Psicología General Sanitaria, o el Máster Universitario en Formación del Profesorado, entre otros.

PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de admisión incluye una prueba de aptitud y nivel de inglés. La primera prueba de admisión para grados se celebrará el 16 de enero en modalidad online, con convocatorias mensuales hasta agosto. En el caso de los grados de la rama de Artes, los candidatos deben realizar una prueba adicional de habilidades artísticas, y el Grado en Medicina tiene una prueba específica en modalidad presencial.

En cuanto a los másteres, la primera convocatoria será el 21 de enero, también online. Los interesados pueden registrarse a través de la web www.uloyola.es, donde podrán seleccionar la fecha que mejor se adapte a su disponibilidad.

Por último, con una firme vocación internacional y una tasa de empleabilidad líder en Andalucía, la Universidad Loyola se ha consolidado como una de las universidades privadas de referencia en España. Su modelo educativo combina una "formación rigurosa y práctica con atención personalizada y oportunidades reales de inserción laboral".