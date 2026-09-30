La Universidad Loyola, finalista de la segunda edición de AudibleLAB con su proyecto 'Sé lo que soñaste'

Imagen de archivo de una clase práctica. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Sé lo que soñaste', desarrollado por los estudiantes Ricky Muñoz, Juan Martín Irigoyen, Natalia Cotter y Paula Dionisio del Grado en Creación y Producción Musical de la Universidad Loyola, ha sido reconocido como finalista de la segunda edición de AudibleLAB, la iniciativa de Audible destinada a impulsar la creatividad y la innovación entre jóvenes universitarios en el ámbito de la ficción sonora.

En esta edición han llegado a la final las propuestas de 'L'Estanc de la Granada' de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 'Cartas de Mirad' de la Universidad Politécnica de Valencia-Campus de Gandía, la propuesta de la Universidad Loyola y 'Volver a ver' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), siendo esta última la ganadora de esta edición, tal y como ha subrayado la entidad educativa en una nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa es acercar a los jóvenes universitarios al proceso de creación y adaptación de guiones para formato sonoro, el diseño de sonido y la producción de ficción en audio. A través de workshops híbridos especializados, los participantes han podido adquirir conocimientos prácticos sobre las distintas fases de desarrollo de un proyecto profesional, explorando las posibilidades narrativas y creativas que ofrece el formato exclusivamente sonoro.

Así, 'Sé lo que soñaste' es un thriller psicológico protagonizado por Lorena, una joven con poderes mentales que ha sido utilizada durante toda su vida como arma al servicio de una estructura gubernamental. Convertida ahora en fugitiva en Nepal, deberá enfrentarse a una decisión que marcará su futuro: continuar huyendo o regresar para enfrentarse a quienes la han convertido en aquello que es.

La ficción sonora aborda cuestiones como la construcción de la identidad, la manipulación, el libre albedrío y la búsqueda de la autonomía personal. A través de una narrativa inmersiva diseñada específicamente para el formato audio, la historia sumerge al oyente en una trama de suspense en la que los límites entre el destino individual y el control ejercido por otros se convierten en el eje central del relato.

La selección de 'Sé lo que soñaste' entre los proyectos finalistas "pone de manifiesto la capacidad creativa y narrativa del alumnado de la Universidad Loyola, así como su potencial para desenvolverse en nuevos formatos de comunicación y creación cultural vinculados a la industria del audio digital", tal y como ha destacado el citado comunicado.

Por su parte, AudibleLAB forma parte de la apuesta de Audible por promover la innovación educativa y generar oportunidades para que estudiantes universitarios puedan desarrollar competencias vinculadas al audioentretenimiento y la creación de contenidos sonoros.

La iniciativa busca conectar el ámbito académico con la industria profesional, favoreciendo el desarrollo de nuevas voces creativas y proyectos con potencial para llegar a audiencias cada vez más amplias.

La presencia de la Universidad Loyola entre los proyectos finalistas de esta segunda edición "refuerza el compromiso de la institución con la formación creativa, interdisciplinar y orientada a los retos de los nuevos entornos de comunicación y producción cultural".