La Universidad Loyola lidera la empleabilidad en el sector jurídico en Andalucía, según un informe

Estudiantes de Loyola. - UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía se consolida como una de las instituciones de referencia en la formación de profesionales del ámbito jurídico, ya que, según el Informe Universidad y Despachos 2026 de 'El Confidencial', es la primera universidad andaluza a la que recurren las principales firmas del sector para buscar talento, y vuelve a situarse entre las 15 mejores de España.

Según ha informado Loyola Andalucía en una nota, "estos resultados reflejan el modelo formativo de los másteres del área jurídica" de esta universidad privada, "caracterizado por una metodología práctica, el contacto permanente con profesionales en activo y una estrecha conexión con la realidad laboral".

Así, el alumnado trabaja mediante el análisis y la resolución de casos reales, la redacción de escritos y documentos jurídicos, la simulación de operaciones legales y la celebración de juicios. Esta metodología "permite desarrollar, junto con los conocimientos técnicos, competencias como la argumentación, la comunicación, la negociación y la capacidad para tomar decisiones".

Para el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, Julio Jiménez, los resultados del informe "confirman la importancia de mantener una formación vinculada a las necesidades reales del sector", y ha agregado que su objetivo "es que el alumnado finalice sus estudios con una sólida preparación jurídica, pero también con las competencias prácticas, la visión internacional y la capacidad de adaptación que requiere actualmente la profesión. La conexión con el entorno profesional forma parte esencial de nuestro modelo formativo".

Además, en la 13ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, Loyola Andalucía destaca en empleabilidad e internacionalización en el ámbito jurídico. Alcanza una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 70,69%, la más alta entre las universidades andaluzas comparadas, y una tasa de contratos indefinidos del 90,24%.

Destaca también de forma muy significativa la tasa de empleo acorde con la formación, que se sitúa en el 73,17%, el mejor resultado del conjunto analizado. Además, la base media de cotización a los cuatro años alcanza los 30.933 euros, uno de los registros más elevados.

FORMACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL

La Universidad Loyola cuenta con "una oferta consolidada en su área Jurídica, destacando el Máster Universitario en Abogacía y Procura, con el que se habilita para el ejercicio de la profesión, y tres postgrados de especialización (Asesoría Jurídica de Empresas, Tributación y Asesoría Fiscal, y Asesoría y Consultoría Laboral), para que los futuros abogados puedan diferenciarse y configurar un perfil profesional más completo y diferenciado".

De hecho, esta especialización "supone un rasgo diferencial y favorable para quienes la poseen", pues, según el Informe Universidad y Despachos 2026, cerca del 60% de las principales firmas españolas muestran preferencia por profesionales que, además del máster habilitante, hayan cursado una segunda titulación especializada.

Los programas cuentan con "un claustro integrado por académicos y profesionales con experiencia en diferentes ámbitos de la práctica jurídica". Esta combinación "facilita que el alumnado conozca de primera mano los retos actuales de la profesión y pueda trasladar los conocimientos adquiridos a situaciones similares a las que encontrará en su futuro laboral".

Además, durante el curso se organizan encuentros, jornadas y foros de trabajo con empresas e instituciones. Estas actividades "favorecen la creación de contactos profesionales y permiten al alumnado conocer distintas salidas laborales y áreas de especialización.

Las personas interesadas en cursar alguno de los postgrados jurídicos de la Universidad Loyola Andalucía deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la propia Universidad, además de superar el proceso de admisión. Las próximas pruebas se celebrarán 'on line' los días 10 y 24 de septiembre.