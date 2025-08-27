La Universidad Loyola recibe a más de 430 estudiantes internacionales procedentes de 40 países para el curso 2025/2026

Imagen de estudiantes de intercambio en la Universidad de Loyola de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE LOYOLA

Más de 430 estudiantes de todo el mundo inician este curso 2025/2026 sus estudios en la Universidad Loyola, un comienzo que consolida "la proyección internacional" de la institución en sus campus de Sevilla, Córdoba y Granada. Por un lado, la institución ha duplicado su alumnado internacional de matrícula completa --aquellos que cursan la totalidad de su Grado en Loyola-- alcanzando los 84 estudiantes frente a los 34 del curso pasado. Por otro, la universidad acoge este primer cuatrimestre a más de 345 estudiantes de intercambio académico y de prácticas procedentes de más de 40 países.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, la Global Enrollment Office (GEO), creada en 2024, ha intensificado su labor de captación y acompañamiento, consolidando a Loyola como "destino académico internacional de referencia" en el sur de España. Además ha detallado que el campus de Sevilla concentra a la mayoría de los estudiantes internacionales de grado completo (70), mientras que 14 lo hacen en Córdoba.

Entre las titulaciones más demandadas destacan Creación y Producción Musical, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Mecatrónica y Robótica, Comunicación Audiovisual e Ingeniería Aeroespacial. Asimismo, los nuevos alumnos proceden de 26 países distintos, con especial representación de México, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Italia, Estados Unidos y Francia.

"La vocación internacional de Loyola es total: queremos ser una universidad global a todos los efectos, tanto en el perfil de nuestro profesorado como en el de nuestro alumnado", ha subrayado el rector, Fabio Gómez-Estern.

En paralelo, Loyola ha indicado que acoge este semestre a 336 estudiantes de intercambio académico --125 en Córdoba, 210 en Sevilla y uno en Granada-- y a diez estudiantes internacionales que realizarán prácticas en distintos servicios de la universidad. Los principales países de procedencia son Italia, Alemania y Polonia, aunque los jóvenes llegan desde todas las regiones del mundo.

Igualmente, la universidad ha otorgado siete becas Erasmus+ K171 a estudiantes de Ucrania, Zimbabue, Filipinas, Guatemala y Líbano, que podrán cursar estudios o realizar prácticas en Loyola.

Según ha explicado la entidad universitaria, durante la semana de bienvenida, organizada por la Oficina Internacional, los estudiantes participan en un curso intensivo de español, actividades culturales y de integración --como visitas guiadas al casco histórico de Sevilla y Córdoba y a la Mezquita-- y sesiones informativas académicas y de vida universitaria.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

La apuesta internacional de Loyola se ha apoyado en la actividad de sus oficinas especializadas, en acreditaciones internacionales como la Aacsb, en programas de doble titulación con universidades como Loyola New Orleans, Loyola Chicago o la UCU de Uruguay, así como en una metodología docente innovadora que refuerza la experiencia global del estudiante.

Asimismo, el rector ha insistido en que "en un contexto de cambio demográfico y de mayor competencia global, Loyola quiere abrirse más allá de Europa y Latinoamérica, llegando también a países como Marruecos o China. Nuestra obligación es operar globalmente".

Por último, la institución ha apuntado que el lunes, 1 de septiembre, la Universidad celebrará la jornada oficial de bienvenida a todos los nuevos estudiantes, con actividades de acogida en los campus de Sevilla y Córdoba. A partir del martes, 2 de septiembre, darán comienzo las clases del curso académico 2025/2026.