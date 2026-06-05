La Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) comunicará las notas de la PAU el jueves 11 de junio

Archivo - Imagen de archivo Estudiantes preparados para realizar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la primera jornada de la PEvAU, a 13 de junio del 2023 en Sevilla, (Andalucía, - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) comunicará las notas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) el próximo jueves, 11 de junio, a partir de las 10,00 horas.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, los estudiantes recibirán por SMS y email las calificaciones obtenidas en las pruebas, que podrán también consultarse a través de los servicios personales en la web de la Universidad. La revisión de exámenes podrá solicitarse entre el 12 y 16 de junio inclusive.

De esta manera, el proceso de preinscripción para la solicitud de plazas en las Universidades Públicas Andaluzas tendrá lugar entre el 11 y el 22 de junio de forma telemática a través de la página del Distrito Único Andaluz.

Asimismo, para superar la fase de acceso no es necesario aprobar cada examen por separado, sino que la calificación media ha de ser igual o superior a cuatro y la media ponderada con Bachillerato (60 por ciento Bachillerato + 40 por ciento exámenes de acceso) debe ser igual o superior a cinco. Por lo que la nota final de acceso se obtiene tras ponderar los resultados con la nota media del Bachillerato y variará entre 5 y 10 puntos.

Esta calificación otorga acceso indefinido a la Universidad y puede mejorarse en la fase de admisión con hasta cuatro puntos más, permitiendo alcanzar una calificación final máxima de 14 puntos. Por su parte, la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se realizará en Andalucía los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

En contexto, un total de 1.859 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de 36 centros de Sevilla capital y provincia han finalizado este jueves los exámenes de la fase de acceso y de admisión de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus UPO.

En ella, se han evaluado a los alumnos de hasta tres materias de segundo curso de bachillerato distintas a las examinadas en la prueba de acceso, pudiendo haber sido cuatro materias si se ha añadido una segunda lengua extranjera, diferente a la elegida en la fase de acceso.