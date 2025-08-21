La Universidad Popular de Jaén programa dos monográficos de fin de verano sobre bienestar y salud y artesanía sostenible

JAÉN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular Municipal (UPM) de Jaén desarrollará, en la segunda quincena de septiembre, dos cursos monográficos con sesiones multidisciplinares y complementarias, bajo dos ciclos distintos: 'Dolce Vita', sobre bienestar y salud para personas mayores y 'Arte-sano', orientado al diseño y restauración sostenible de mobiliario y complementos.

"Esta oferta surge a raíz de la propia demanda de muchos alumnos y alumnas mayores para los que la UPM es un lugar de acompañamiento a la soledad y más en la época veraniega en la que, debido a las vacaciones, echan de menos a sus compañeros de clase", ha explicado este jueves en una nota el concejal de UPM y Juventud, José Manuel Higueras.

Ha añadido que esta demanda inspira los proyectos de estos ciclos, diseñados por monitoras de la UPM, "conocedoras de nuevas necesidades específicas en cuanto a envejecimiento activo y del interés creciente por la artesanía, la autoelaboración y la sostenibilidad".

Los dos cursos mezclan disciplinas y perspectivas para "preservar el necesario diálogo entre las personas, los cuidados múltiples, el acompañamiento y la distensión, tejiendo la memoria individual y colectiva de las y los participantes".

Se trata, según el edil, de una oportunidad para retomar la actividad grupal y social, abriendo la UPM a la formación especializada, así como al intercambio de conocimientos, saberes y experiencias en grupo. "Estos ciclos vienen a reforzar la misión actual de la Universidad Popular en cuanto a la salud y el bienestar vinculada a la cultura para la transformación social", ha asegurado.

Cada ciclo temático dispone de varios cursos monográficos con un precio a partir de 15 euro por persona. La matrícula se puede realizar ya 'on-line' en la página web www.upmj.es en apartado monográficos hasta el 11 de septiembre.

En la citada página web, se puede consultar también la información detallada sobre 'Dolce Vita' y 'Arte-Sano'. En el primer caso, está formado por las actividad 'Conectando vidas', 'Cuidándonos', 'Conectando vidas en digital' y 'Baile inolvidable'.

Con respecto a 'Arte-Sano', se ofertan tres cursos: 'Tapicería para restauración de mobiliario', 'Construcción sostenible de pantallas para lámparas' y 'Diseño y confección de bolsos con material reciclado'.