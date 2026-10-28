Las universidades públicas andaluzas convocan un minuto de silencio este jueves para "sumarnos al duelo"

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de Andalucía han convocado para este jueves, a las 12,00 horas, un minuto de silencio a las puertas de cada centro. Desde las instituciones académicas "nos sumamos con enorme tristeza y pesar al duelo de la sociedad como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Urda (Toledo), donde se han visto implicadas numerosas personas" de Andalucía.

En un comunicado conjunto, las universidades públicas han trasladado su "afecto y solidaridad" a las familias y amigos de las víctimas en este "duro trance". Asimismo, "expresamos nuestro profundo agradecimiento a los servicios de emergencia por su inestimable labor".

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se eleva ya a 64, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional de Castilla la Mancja. La cifra de víctimas ha aumentado, según las mismas fuentes, una vez que los servicios de emergencia que trabajan en el lugar han podido acceder a los vagones del tren Iryo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hablado con su homólogo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el accidente ferroviario registrado este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla en los que viajaban "muchos andaluces", y ha suspendido su agenda de convocatorias "al menos" hasta este jueves, 29 de octubre.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno en su mensaje en su cuenta en la red social X, en el que ha subrayado además que "Andalucía pone a disposición los recursos de emergencias que sean necesarios para ayudar en esta tragedia". "Muchos andaluces viajaban en esos trenes", ha avisado el presidente de la Junta, que ha suspendido su agenda "al menos para hoy (este miércoles) y mañana", este jueves, ha anunciado también Moreno.

Previamente, el presidente andaluz había dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas. Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' al hilo del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles.