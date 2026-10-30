Las universidades públicas andaluzas recibirán 1.979 millones en 2027, un 10,5% más que en 2026

El consejero Jorge Paradela con los rectores de las universidades andaluzas. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas de Andalucía van a contar en 2027 con 1.925 millones de euros en aplicación del modelo de financiación acordado de manera unánime entre los rectores y la Junta de Andalucía en la anterior legislatura. En el próximo ejercicio, el presupuesto global para las instituciones académicas superiores será de 1.979 millones.

La financiación de las universidades supone ya el 3,6% del presupuesto total de Andalucía y experimenta un incremento del 10,5% en comparación con 2026, lo que se traduce en 187,3 millones de euros más. En 2018, el presupuesto fue de 1.369 millones por lo que el aumento en este periodo (2018-2027) ha sido de un 40,5%.

Según las primeras cifras consultadas por Europa Press, los 187 millones de euros de más con respecto a 2026 se desglosa en 137 millones, una cuantía por encima finalmente de los 120 millones que había comprometido el presidente autonómico, Juanma Moreno; y 50 millones de euros de una línea de préstamos para infraestructuras.

Finalmente, estos préstamos se concederán con intereses que oscilan entre el 1 y el 1,9%, según confirman fuentes consultadas. El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) había recogido en su dictamen favorable del proyecto de presupuestos las observaciones realizadas por los rectores en virtud de las cuales estos solicitaban un interés cero para estos préstamos ya que los recursos van destinados a "prestar un servicio público".

En este proyecto de presupuestos para 2027, se destinan 60 millones de euros para ayudas a los estudiantes; entre ellas, las bonificaciones de matrícula, los erasmus, el ajuste de precios en los másteres habilitantes y el complemento a las becas concedidas por el Ministerio de Universidad. Para la incorporación de talento docente e investigador, se prevén 17,5 millones de euros y una línea de quince millones para la adquisición de equipamiento de I+D+i.