Universitarios estadounidenses visitan Córdoba para conocer el modelo de atención a personas mayores

Universitarios estadounidenses, junto a responsables de la Delegación de Mayores, durante su visita a Córdoba para conocer su modelo de atención a personas mayores. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha atendido, durante tres días, desde el pasado lunes, a un grupo de estudiantes estadounidenses de la Virginia Commonwealth University (VCU), en el marco de una iniciativa internacional centrada en el envejecimiento saludable y dentro de la relación de colaboración existente con la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha informado el Consistorio en una nota, en la estancia académica han participado 17 estudiantes de postgrado de la VCU, procedentes de los másteres de Trabajo Social, Gerontología, Administración Sanitaria y Salud Laboral, que han pasado una de las jornadas en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) de Huerta de la Reina, con el objetivo de conocer su funcionamiento.

El programa de actividades ha incluido también la visita al Hospital Universitario Reina Sofía y a otros recursos de atención sociosanitaria y residenciales de la ciudad, además de algunas reuniones concertadas con profesionales del Distrito Sur.

Esta iniciativa permite a los estudiantes de la citada universidad estadounidense "acercarse a las políticas públicas y los recursos dirigidos a personas mayores en España, considerado referente a nivel internacional en cuanto a su modelo de gestión".

Durante la visita, la tenitente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, ha explicado el funcionamiento de los 14 Cpapm de la ciudad, además de detallar la amplia programación de actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Tras esta visita, Contador ha afirmado que "es muy enriquecedor que estudiantes de otros países se interesen por conocer de primera mano nuestro modelo de atención a las personas mayores". La delegada ha añadido que "lo que más ha sorprendido a los estudiantes americanos es la alta participación y la alegría con la que se desarrollan todas las actividades que proponemos, para favorecer el envejecimiento activo y saludable".