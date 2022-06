UP afea al Ayuntamiento de Granada que rechace "la gestión pública del bus" por "razones ideológicas

GRANADA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes en Granada ha señalado este martes que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ha vuelto a rechazar "la gestión pública del bus" por "razones ideológicas" , después de recibir la contestación por parte de la Concejalía de Movilidad a sus 16 alegaciones a la memoria técnica sobre la forma de gestión del transporte urbano presentadas el pasado 12 de abril.

En una nota de prensa, el portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha afirmado que, "cuando se trata de retomar la gestión pública de prestaciones, este Ayuntamiento demuestra tener fatiga crónica". "Su intención de eternizar el reinado de la gestión privada de servicios básicos como el de autobús se repite desde hace décadas, gobierne PP o PSOE", ha añadido, para reiterar que "nada cambia mientras vivimos en una ciudad cada vez más arruinada".

El concejal ha sostenido que las "respuestas formuladas por los técnicos municipales están claramente dispuestas para defender la gestión indirecta del servicio, se quedan en la atmósfera, en ningún momento entran al fondo del asunto".

Se trata de "un informe realizado 'ad hoc', que hubiera sido otro si las indicaciones del equipo de gobierno hubieran sido distintas". Para Cambril, el documento es "puramente burocrático sin más fin que seguir dando al socio privado carta blanca durante, esta vez, una década más y en perjuicio de las arcas municipales".

"La melodía es la misma que con el servicio de limpieza y basura", ha agregado el edil, quien ha comentado que "los encargados del informe desechan una a una cada alegación", rechazan el todo incluso las argumentaciones en cuanto a costes, personal, "beneficios industriales (525 por ciento para Rober", la concesionaria del servicio, durante el año de pandemia) o los ejemplos "exitosos" de otras ciudades similares a Granada en cuanto a gestión directa del transporte.

Cambril ha subrayado que "niegan que el sol sale por la mañana" refiriéndose a la respuesta dada por los técnicos a la primera alegación de UP que sostiene que "a pesar de la larguísima duración de los contratos de gestión de servicios se llega a la licitación de nuevos contratos", a la que responden que no se ofrecen datos al respecto. El portavoz ha repetido que "si los técnicos de un ayuntamiento no conocen lo que toda la ciudadanía lee en periódicos desde hace años, tenemos un problema".

Otras de las respuestas "de brocha gorda" a los argumentos del grupo es que este Ayuntamiento "en el momento actual carece de medios suficientes" para hacerse cargo de la gestión del transporte, o que el plan de ajuste lo impide.

Ante estas dos cuestiones Cambril defiende que "el momento actual por el que atraviesa esta casa dura ya décadas" y, argumenta que, por otra parte, "la excusa del plan de ajuste ya no sirve tras la experiencia de Málaga, donde teniendo la misma situación que Granada, el mismo Ministerio de Hacienda le permitió transitar a la gestión pública de servicios".

Para el portavoz, "la mayor manifestación de descaro aparece casi al final", cuando el informe técnico de Movilidad reconoce el golpe que sufre este Ayuntamiento a consecuencia del servicio de transportes. El texto cita que "es cierto que la situación actual es desfavorable económicamente para esta Administración, en cuanto que las liquidaciones de los últimos años dan como resultado un coste superior al previsto en la aplicación presupuestaria anual para el servicio".