UPA añora la regulación de trabajadores del campo andaluz en irregularidad en las nuevas medidas del Gobierno

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA, Miguel Cobos, ha valorado este miércoles el Real Decreto-Ley aprobado este pasado martes en el Consejo de Ministros, por el que se subscriben y regulan una serie de medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, a la par que ha lamentado que el Gobierno central no haya regulado la situación administrativa de muchas personas que trabajan o viven en condiciones irregulares en Andalucía.

En un comunicado, Cobos ha explicado que la organización acoge favorablemente la aprobación de estas medidas que "flexibilizan temporalmente ese tránsito de trabajadores parados desde otros sectores a la agricultura, y regula la situación de muchos jornaleros que ya forman parte del régimen agrario, sin renunciar al beneficio de otras ayudas y prestaciones".

Las medidas, ha explicado, buscan garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, ante la disminución de la oferta de temporeros en el campo español, y la falta de mano de obra extranjera por el cierre de fronteras, derivadas de las restricciones de movilidad por el estado de alarma frente al coronavirus.

Ha explicado que en el territorio andaluz "no hay una falta significativa de temporeros" pero el cierre de la hostelería y el descenso del consumo de productos perecederos o no considerados de primera necesidad ha reducido la necesidad de mano de obra. "La campaña de cítricos en las provincias de Córdoba y Sevilla está ya casi terminando y, en el caso de los invernaderos de Almería, al producir durante casi todo el año, tiene unas plantillas más fijas de población asentada en los alrededores. En cuanto al olivar, se encuentra en un momento de poda, quema de rastrojos y abonado, labores que suelen realizar los pequeños propietarios, o el personal fijo de medianas y grandes explotaciones", ha detallado.

"No obstante, a pesar de la autosuficiencia laboral que la comunidad andaluza presenta actualmente, no significa que no se puedan necesitar temporeros en unas semanas, para campañas próximas como las dedicadas a frutos rojos, fruta de hueso, el ajo u otras producciones de verano. Las necesidades vendrán marcadas por la evolución de la propia crisis sanitaria, las medidas cambiantes del estado de alarma, las tendencias de consumo de la población, y las necesidades de las distintas producciones", ha concluido.