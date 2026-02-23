UPA censura que "numerosos pueblos" agrícolas y ganaderos de Granada estén fuera de las ayudas por el temporal

Imagen de zonas inundadas por las intensas lluvias en Granada. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica, ha mostrado su "más absoluto rechazo" al reparto de las ayudas por los temporales planteado por el Ministerio de Agricultura, puesto que deja fuera de los fondos a "numerosos municipios de la provincia".

"Una vez más, y ya van muchas, el Ministerio de Agricultura se olvida de las comarcas de la zona norte, de Huéscar, Baza y Guadix, en las que muchas explotaciones se han visto gravemente afectadas por el tren de borrascas".

Se ha referido a la exclusión en los fondos asociados a la sequía del año pasado para lamentar que "ahora, encima, también obvia y excluye de las ayudas asociadas a la renta a otras comarcas tan importantes y que han sufrido tantos daños como los Montes Orientales, la Alpujarra y el Valle de Lecrín".

El secretario general de UPA Granada hace hincapié en que esos municipios han estado en alerta naranja por fuertes rachas de viento y precipitaciones, "pueblos en los que, al igual que en otros de la provincia, ha habido una gran merma en la campaña de la aceituna, en los que ha sido imposible la siembra del cereal, y donde las explotaciones ganaderas han visto incrementados sus costes de alimentación".

"Todo ello ha causado una notable disminución de la renta de los agricultores y los ganaderos, algo que el Ministerio ignora ahora, porque ha realizado un reparto sin contar con las valoraciones de daños y los informes técnicos aportados por UPA Granada", critica.

Según ha informado, este martes se reunirán con el subdelegado para trasladarle la "oposición total a este reparto, que es inadmisible y que no tiene fundamento ni base técnica alguna".

En este encuentro se exigirá la inclusión de todos los municipios de las comarcas de Huéscar, Baza, Guadix, los Montes Orientales y la Alpujarra en el real decreto de ayudas.

UPA ha remitido todos los informes técnicos y de valoración de daños que acreditan y justifican la inclusión de estos pueblos, porque entienden que los agricultores y ganaderos necesitan "urgentemente percibir estas ayudas directas para compensar las pérdidas soportadas durante estos meses".