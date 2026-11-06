UPA-A y COAG-A valoran "muy positivamente" la compra de Deoleo por empresas andaluzas

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SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El responsable nacional del olivar y secretario provincial de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha valorado "muy positivamente" la adquisición de Deoleo por empresas andaluzas valorando que "al final se quede en Andalucía esta empresa".
De este modo, la organización agraria ha alertado a través de un audio recogido por Europa Press que "cada vez tenemos menos intermediarios y cada vez hay menos empresas que controlan mayor volumen de aceite, lo que supone una amenaza para la competencia en la cadena de valor".
Asimismo, COAG ha insistido en que, pese a reconocer el aspecto positivo de que la operación haya mantenido la empresa en manos de una cooperativa andaluza, la tendencia hacia la concentración de poder en manos de pocas empresas intermediarias representa un desafío estructural para el sector.
Por su parte, desde UPA Andalucía, el secretario general, Jesús Cózar, ha valorado "muy positivamente" también que Deoleo se quede en manos de empresas andaluzas y espera que "revierta en que tengamos una mayor presencia a nivel mundial".
En este sentido, lo que han pedido desde UPA-a ha sido sobre todo que "la unión de grandes grupos puedan revertir en un alza de los precios en origen del aceite de oliva, que están muy bajos actualmente".
Por último, desde UPA-A esperan que los representantes de estos grupos empresariales puedan defender un precio "razonable" en el mercado y que "nos paguen a los productores un precio que podamos cubrir los costes de producción".