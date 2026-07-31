UPA da la bienvenida a Raquel López y a Daniel García-Ibarrola como delegados de Agricultura y Sostenibilidad

Los nuevos delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Raquel López y Daniel García-Ibarrola, respectivamente - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, ha dado este viernes la bienvenida a los nuevos delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Raquel López y a Daniel García-Ibarrola, respectivamente, y ha expresado su confianza en que "seguirá habiendo un diálogo fluido, leal y constructivo, como ya ocurriera con sus antecesores" en la anterior legislatura.

El objetivo, según ha subrayado Moreno a través de una nota, es "trabajar, día a día, en la defensa de la agricultura y ganadería familiar y del olivar tradicional, el modelo mayoritario de nuestra provincia".

Por eso, desde la organización agraria dan "la bienvenida a dos nuevos delegados", con los que esperan "trabajar de la mano para hacer frente a los importantes retos de presente y futuro que tiene el sector agrario de nuestra provincia, entre ellos la PAC, los precios de ruina en origen de nuestras producciones, la rentabilidad, el relevo generacional, la igualdad de las mujeres rurales, la prevención de los incendios y la vida en nuestro medio rural".

Moreno ha afirmado que ambas delegaciones, junto con las organizaciones agrarias, tienen "un importante trabajo en el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia", de ahí que confía "en el buen hacer de los dos delegados y de sus equipos, y en esa lealtad institucional nos seguirán encontrando, con la mano tendida, para defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos".