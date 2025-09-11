UPA destaca que se ha vendido "todo" el aceite de oliva producido Y esperan que el precio en origen siga al alza

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) este pasado mes de agosto se han vendido 120.000 toneladas de aceite de oliva --incluidas las importaciones--, hacen que ya se haya vendido prácticamente toda la cosecha pasada y que la comercialización haya aumentado un 20% con respecto a la media de los últimos cuatro años en el mismo mes veraniego, lo que califican como "una magnífica noticia", a pesar de los aranceles de Estados Unidos.

Según detalla UPA en una nota de prensa, agosto cierra con unas existencias totales de 404.612 toneladas, de las 235.426 están en manos de cooperativas y almazaras; 165.842 las tienen los envasadores, mientras que en el Patrimonio Comunal Olivarero hay 3.344 toneladas.

Los datos hechos públicos por la AICA demuestran que se han vendido, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, el 94% de la cosecha, y quedan tres meses (septiembre, octubre y noviembre) hasta que volvamos a iniciar la nueva campaña de recolección y tengamos aceite suficiente en las bodegas, por lo que UPA Andalucía "espera que los precios en origen sigan al alza".

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha puesto en valor este dato, y ha reivindicado "la defensa de unos precios justos para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria".

"A pesar de que haya repuntado algo el precio en origen del aceite de oliva, situándose por encima de los 4 euros, todavía está lejos de cubrir los costes de producción del olivar tradicional, que están cifrados en 4,70 euros, por lo que no podemos permitir que unos pocos se lleven el mayor beneficio a costa del sudor de los agricultores. Seguimos en una situación forzada artificialmente para dejar en fuera de juego al olivar tradicional, porque lejos de tener una próxima gran campaña, lo que vemos en el campo es que, en el mejor de los casos, tendremos una producción media como la de este año", ha concretado Cózar.

"La comercialización marcha con una velocidad de crucero que hará que vendamos más aceite de oliva del producido esta campaña. Esto hace que vayamos a llegar al enlace más corto entre campañas de los últimos años. Y, sin embargo, el precio en origen se mantiene inalterable por debajo de los costes de producción en el olivar tradicional. Siempre hemos defendido un precio adecuado, tanto para el productor como para el consumidor, por lo que esperamos que, con estos datos después del mes de agosto y las previsiones de una cosecha media, muy similar a la de este año, veamos repuntar algo más el precio en origen y que alcance los 5 euros, una cifra que entendemos aceptable para cubrir los costes de producción y para que el consumidor siga siendo fiel a la grasa vegetal más sana y saludable que existe", ha afirmado Cózar.