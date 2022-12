UPA Jaén despide un 2022 "difícil" y saluda a un 2023 con "altas expectativas" para el regadío y el olivar tradicional

JAÉN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

UPA Jaén ha hecho este viernes balance de 2022, un año que ha definido como "difícil" para el sector primario, pero que da paso a un 2023 con "altas expectativas" en regadío y, sobre todo, "una gran noticia en forma de 75 millones de euros de ingresos extra para el olivar tradicional jiennense".

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha apuntado que el sector olivarero ha vivido en 20222 una campaña "de récord absoluto" en cuanto a comercialización, con 1,6 millones de toneladas "vendidas a unos precios más que razonables para el olivar tradicional". Algo que no se podrá repetir en la presente campaña puesto que la sequía y las elevadas temperaturas sufridas en primavera han hecho que la producción de aceite de oliva sea muy inferior a la pasada.

El aforo presentado por la Junta de Andalucía estimaba una disminución de cosecha del 60 por ciento en Jaén, con una producción de 200.000 toneladas. Sin embargo, la falta de precipitaciones y la menor dotación de regadío, han hecho que, en campo, la producción "sea mucho menor de la prevista, por lo que no creemos que se superarán las 150.000 toneladas". Este hecho, repercutirá considerablemente en la comercialización porque "lo que no se produce no se puede vender".

No obstante, Cano ha incidido en que "no habrá problemas de abastecimiento para los consumidores". El precio en origen ha aumentado de forma considerable, superándose los cinco euros a primeros de diciembre. "Un precio aceptable teniendo en cuenta el importante incremento de los costes de producción. Aun así, entendemos que el conjunto del sector debe gestionar, de una forma responsable, la actual campaña y que el olivar tradicional sea el gran beneficiado de esta situación", ha afirmado el secretario general de UPA Jaén.

En cuanto a los regadíos, Cristóbal Cano ha valorado que "esté más cerca que nunca" la resolución definitiva del procedimiento de las 8.500 hectáreas. "Nuestra interlocución con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está permitiendo acercar la solución definitiva al problema y que el mayor número posible de regantes puedan, muy posiblemente en el primer semestre del año 2023, conseguir la seguridad jurídica de sus regadíos" y acabar con esos regadíos en precario, ha explicado Cristóbal Cano.

Con respecto a la presa de Siles, el secretario general de UPA Jaén ha afirmado que "se está en la fase de resolver los expedientes administrativos de las solicitudes presentadas, sobre todo después de que se diera carpetazo judicial a la demanda interpuesta por quienes intentaban bloquear el procedimiento y la otorgación de las primeras concesiones de riego".

Por eso ha pedido al organismo de cuenca "la máxima agilidad para que los regantes puedan aprovechar el agua de la presa de Siles después de siete años de su inauguración".

UPA Jaén también ha apuntado como logro la aprobación por parte de la CHG de dos desembalses extraordinarios de 20 hectómetros cúbicos, en dos fines de semana consecutivos en octubre, para que los regantes que no hubieran aprovechado el agua pudieran hacerlo para paliar, en parte, la grave sequía.

Otro de los logros señalados por Cano es la entrada en vigor de la doble tarificación para el regadío, "una reivindicación histórica de UPA que es una realidad y que supondrá un alivio de costes para los regantes".

Con respecto a la PAC, el secretario general de UPA Jaén ha dicho que el nuevo periodo "puede y debe ser una oportunidad para las pequeñas y medianas explotaciones olivareras jiennenses, sobre todo porque entendemos que tendrá un reparto más justo y social, con importantes novedades como son los techos máximos y la degresividad de las ayudas, los ecoregímenes, el pago redistributivo y las nuevas ayudas asociadas".

Dentro de las ayudas asociadas, ha destacado la referida al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, que "por fin es una realidad después de que UPA Jaén haya sido la única organización agraria que ha reivindicado en la calle y en los despachos esta medida desde 2014" y que "supondrá un ingreso extra en la provincia de 15 millones de euros al año, 75 millones durante todo el periodo".