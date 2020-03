UPA-A pide al Gobierno que el sector agrario sea considerado prioritario y alerta del daño "letal" del coronavirus

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario UPA en Andalucía ha alertado este lunes que la crisis del coronavirus está siendo "letal" para muchos subsectores del campo, ante el hecho de que "podría dar la sensación a la ciudadanía" de que el estado de alerta ha mejorado su situación, y ha reclamado al Gobierno que considere al sector agrario como prioritario.

En un comunicado, UPA-A expone que sus afiliados, junto a todo el sector agroalimentario, se han puesto a disposición del Ministerio de Agricultura y de toda la ciudadanía para asegurar la producción de alimentos y el abastecimiento de los mercados; no obstante, ha requerido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "entienda y valore" al sector como prioritario, que le den "indicaciones claras" para que el sistema trabaje "a pleno rendimiento en todos los eslabones" y, por último, medidas de apoyo económico y "cierta flexibilidad" para paliar las pérdidas de "los subsectores agrarios que más afectados se están viendo", así como que no se olvide de los pueblos y las zonas rurales.

Respecto a ser considerado sector prioritario, ahonda en que los profesionales del campo tienen que seguir produciendo alimentos en el actual estado de alarma, para lo cual los ganaderos "no pueden dejar de ir cada día a su explotación para alimentar y cuidar a sus animales" y los agricultores, aunque sus cultivos no estén en época de recolección, "deben seguir atendiendo sus tierras con otras labores que aseguren las próximas cosechas".

En este punto aborda la recomendación de no viajar más de una persona por vehículo, hecho que en Andalucía, donde "la gran mayoría" de las explotaciones son pequeñas y de carácter familiar, es un inconveniente al no tener otra alternativa de movilidad. "Y deben hacerlo tomando todas las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias, pero nos encontramos con que muchas de estas empresas no disponen de equipos de protección, por la escasez que hay en el mercado", añade.

A esto se sume el cierre de fronteras, con países como Marruecos, del que se esperaba ahora en la provincia de Huelva un contingente de unas 9.000 trabajadoras para la campaña de frutos rojos. Consecuentemente, en la actualidad existe un problema de falta de mano de obra, subraya.

El sindicato expone que no hace mucho los agricultores y ganaderos tomaron con sus tractores carreteras y ciudades, reclamando precios justos que acaben con los desequilibrios en la cadena alimentaria y medidas que solventen la crisis estructural que atraviesa el sector. Así pues, estos días, a pesar de las compras masivas en los supermercados y tiendas de los últimos días, se encuentran con "varios inconvenientes", el primero, que el problema de bajos precios en origen "sigue subsistiendo", es más, "algunas grandes superficies están aprovechando este escenario para bajar el precio de productos básicos como el del aceite de oliva".

Por otra parte, alerta de que las restricciones de movilidad derivadas del estado de alarma, coartan los desplazamientos de los ciudadanos y reducen su frecuencia de consumo, que deciden adquirir, mayoritariamente, productos de primera necesidad y de larga duración. Por lo tanto, hay sectores como el de la fresa, en plena producción, o el del espárrago que, por ser perecederos y no considerarse de consumo básico, están sufriendo mermas importantes en las ventas.

Además, el "cerrojazo" de todo el sector de la restauración y del turismo también está suponiendo graves pérdidas para el sector, pues toda la producción del canal 'Horeca', destinada a bares, cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos, se ha eliminado temporalmente. "Especialmente, es una situación que está sufriendo el sector ganadero, pues son muchas las explotaciones y empresas que trabajan vendiendo su producto en exclusiva a la hostelería. Hablamos de materias primas como el cochinillo o el lechazo, que no se consumen ni preparan habitualmente en los hogares españoles", ahonda UPA-A.

También hay preocupación en sectores como el de los huevos camperos o el lácteo (tanto de vacuno como de ovino y caprino), pues debido a la ausencia de turismo, muchas pequeñas queserías artesanas "están viendo hundirse sus pedidos", añade.

LAS FERIAS, "UN DURO GOLPE"

El sindicato agrario UPA-A expone que otra de las medidas que contempla el estado de alarma es la cancelación de ferias, celebraciones y, en general, eventos multitudinarios, lo que supone "un duro golpe" para el sector turístico, que significa para España más de 84 millones de visitantes anuales y, en estas fechas, arranca su temporada alta en Andalucía con la Semana Santa.

Además, apunta que hay "un sector olvidado" al que esta situación afecta completamente, el de la flor cortada. A la anulación de eventos se une el cierre de establecimientos de comercialización y venta de flores y plantas ornamentales, en un periodo en el que el sector suele vender el 50% de la producción anual, según UPA-A.

Por otro lado, afirma que de las restricciones de movilidad, cierre de fronteras y "problemas de logística" en el país se está derivando una reducción de las exportaciones del sector agroalimentario, tanto a la UE, como países extracomunitarios. Asimismo, asegura que las limitaciones pueden afectar al movimiento y distribución de semillas y plantas de vivero, productos fitosanitarios, otros medios de defensa fitosanitaria y fertilizantes, y cualquier otro tipo de insumo, de forma que "puede haber graves inconvenientes" que aseguren el desarrollo de una producción normal que garantice la cadena alimentaria.

Por último, UPA-A hace un llamamiento para que los ciudadanos tengan en cuenta que gracias al "gran sector agroalimentario" de que disponen en España tienen asegurado el suministro de alimentos sanos, seguros y de calidad, en un momento tan complicado; pero, "para garantizar su continuidad, necesita del apoyo y del consumo de los ciudadanos", cuyas decisiones de compra son "vitales" para el mantenimiento de las explotaciones y el empleo en el medio rural. "Por tanto, hay que apostar, más que nunca, por alimentos de origen andaluz y español", concluye.