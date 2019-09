UPA rechaza que el TSJA haya dado luz verde a los riegos de la presa de Siles (Jaén)

Publicado 23/09/2019 18:00:06 CET

JAÉN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA Jaén ha rechazado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dado luz verde a los riegos de la presa de Siles. La organización agraria sostiene que lo único que hay es una sentencia que anula por defectos formales una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), pero que no otorga concesión alguna para regar 3.000 hectáreas.

El secretario de Organización de UPA-Jaén, Elio Sánchez, se ha reunido con alcaldes y comunidades de regantes de la Sierra de Segura para explicarle que la sentencia "anula la resolución por defectos formales, pero no otorga una concesión de riego", pero "no pone en ningún sitio que se le concede el riego a la comunidad de regantes".

De esta firma, UPA Jaén ha querido aclarar "la inquietud" generada en la comarca a raíz del anuncio de la sentencia, "que se vendió como un logro histórico que asignaba 3.000 hectáreas de riego para la comunidad de regantes La Puerta de Segura" ya que "los restantes regantes de la comarca se han quedado perplejos ante este anuncio, porque el Plan Hidrológico contempla 3.500 hectáreas para toda la sierra".

Sánchez ha incidido en rueda de prensa en que "con esta sentencia no se tiene concesión de riego" por lo que "la comunidad de regantes de La Puerta de Segura está en la misma situación administrativa que cualquier otra comunidad o solicitante, a la espera de determinar la zona regable y de hacer un reparto equitativo de las 3.500 hectáreas para toda la comarca".

Ha añadido que la solución en derecho es que la CHG "tiene que volver a resolver" y deberá dictar una resolución bien fundamentada, donde tendrá que razonar el porqué a día de hoy todavía no se pueden repartir los seis hectómetros cúbicos que hay para toda la comarca ya que aún no se ha determinado la zona regable y no se pueden asignar concesiones.