UPA-A tiende la mano a la nueva presidenta de la CHG para buscar "conjuntamente" soluciones a los problemas del regadío

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía ha tendido la mano a la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria María Valcárcel, en el marco de la primera reunión mantenida entre ambas partes. El encuentro, calificado como "cordial" por la organización, ha servido para "consolidar la vía del diálogo y reafirmar la predisposición de UPA a trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones a los problemas, tanto actuales como futuros, que afectan a los regantes de la cuenca del Guadalquivir".

En concreto, al encuentro han asistido el secretario general de UPA-A, Jesús Cózar; el vicesecretario general de Desarrollo Rural y Agua, Roque García; el secretario ejecutivo, Elio Sánchez; la responsable jurídica, Pilar Prieto; y, en representación de la Asociación Andaluza de Regantes (Asare), Alfonso Moreno. Durante la reunión, han trasladado a la presidenta de la CHG la necesidad de mejorar el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir, según ha indicado la organización en una nota.

Entre otras cuestiones, UPA-A ha abordado en el encuentro la necesidad de ejecutar las obras comprometidas dentro del sistema de regulación general. Entre ellas, la construcción de la presa de San Calixto y del embalse de la Cerrada de la Puerta; el recrecimiento del embalse del Agrio; así como la finalización del sistema de bombeo y llenado de La Breña II desde el río Guadalquivir, aprovechando las aguas invernales.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa otros asuntos, como la autorización para la construcción de balsas laterales de regulación; la conclusión de las obras de la Balsa del Cadimo; el aprovechamiento del agua embalsada en la presa de Siles mediante la concesión de los primeros usos; la resolución del procedimiento relativo a las 8.500 hectáreas en la provincia de Jaén; el plan de modernización del cultivo del arroz; y la puesta en marcha de los centros de intercambio de derechos.

Además, la organización agraria ha hecho hincapié en la importancia de hacer un reparto "más justo y social del agua", así como "un cambio en la gobernanza de la gestión del agua".

En este contexto, el secretario general de UPA-A ha hecho un llamamiento a "trabajar para que las próximas sequías, nos encuentren con los deberes hechos y con todas las necesidades cubiertas". En este sentido, ha insistido en la importancia de "no perder de vista la realidad del cambio climático, aunque algunos aún no quieran creer en él", ya que este fenómeno provoca "periodos de escasas o nulas precipitaciones, como el que se está volviendo a sufrir, así como otros marcados por temperaturas anómalas, en muchos casos por encima de la media habitual para la época del año".

Por todo ello, Cózar ha subrayado la importancia de "emprender un trabajo conjunto, tanto a corto como a largo plazo, basado en la colaboración entre las administraciones y las organizaciones agrarias". En esta línea, ha destacado que, en esta primera reunión de trabajo, "se ha vuelto a tender la mano para seguir avanzando en esa línea, como siempre se ha hecho con los anteriores presidentes del organismo de la Cuenca".

Por último, el secretario general de UPA-A ha recalcado que el objetivo de la organización es "muy simple, pero a la vez complejo: mejorar la situación actual de los regantes, tanto de quienes ya disponen de acceso al riego como de quienes podrán hacerlo en el futuro. Y, al mismo tiempo, anticiparnos a los efectos del cambio climático, para evitar que haya que lamentar nuevamente las consecuencias en la próxima sequía", ha concluido.