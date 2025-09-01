La UPM de Jaén abre el periodo de matriculación para el curso 2025-2026 "con la mayor oferta formativa de su historia"

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular Municipal (UPM) ha abierto este lunes el periodo de matriculación para el curso 2025-2026, que llega "con la mayor oferta formativa de su historia".

Así lo ha indicado en una nota el concejal de la UPM y Juventud, José Manuel Higueras, quien ha destacado que "la jornada está transcurriendo sin incidencias, con gran afluencia de público".

"En el caso de cursos como los de idiomas, ya se han cubierto más del 50 por ciento de las matrículas disponibles en las primeras horas de la mañana y, en el de inglés para viajeros, se ha tenido que duplicar la oferta de plazas de 15 a 30 debido a la gran demanda, lo que augura que este proceso va a ser un éxito de matriculación de jiennenses en una oferta formativa que es esencial para la ciudad", ha afirmado.

El edil ha recordado que este proceso estará abierto hasta el 22 de septiembre "con la idea de comenzar las clases en el mes de octubre y no dejarlo para después de la feria de San Lucas, como se ha hecho años atrás".

Al hilo, ha animado a la población a conocer la oferta de cursos, "que en casos como los de idiomas presentan un proceso simplificado que se ha establecido según los distintos niveles que se exigen". Además, ha aludido a "otros muy novedosos como una formación específica no reglada sobre inteligencia artificial, que puede abrir muchas puertas al mercado de trabajo".

Higueras ha explicado que aunque la matriculación sea exclusivamente telemática a través de la página web www.upmj.es, "las personas mayores de 65 años tendrán la opción de realizarla mediante un servicio de acompañamiento presencial en la sede central con el mismo calendario por áreas, para lo cual se ha habilitado una sala de espera para mayor comodidad".

En este nuevo curso, la UPM ofertará 275 cursos, divididos en 95 disciplinas y con el objetivo de llegar en esta edición a cubrir las 4.200 plazas ofertadas entre la sede central de la avenida de Andalucía, la sede Sabetay, en el casco histórico, y en los barrios.

La información del procedimiento de matriculación, así como el folleto completo para su descarga digital, está disponible en la página web de la Universidad Popular.

Como novedad este año, los cursos habituales se agrupan en cinco nuevas áreas formativas, estableciéndose para cada una un periodo de matriculación por temáticas: Tecnología e idiomas (1-2 septiembre); Bienestar y salud (3-4 septiembre); Formación cultural (5-8 septiembre) y UPMJ Viajando, conocimiento del patrimonio (9-11 septiembre). A ellos, se suma la UPM en los barrios.

Del 12 al 22 de septiembre, se abrirá la matriculación para las plazas que hubieran sobrado en cada curso. El 1 de octubre comenzarán a impartirse todos.

Por otra parte, el concejal ha resaltado que, junto a los cursos monográficos, "se ofrecerán más a través de UPM Next y de convenios suscritos con entidades formativas como Jaén Audiovisual y otros en los que se está trabajando". "Y que hacen que la oferta formativa de la UPM sea plural y diversa; la mayor de su historia y la más cercana y demanda por la ciudadanía", ha valorado.