UPTA pide a la Junta de Andalucía ayudas extraordinarias y que aplace impuestos a los autónomos

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado a la Junta de Andalucía un decálogo con medidas urgentes para el colectivo en el que pide, entre otras cosas, que aplace impuestos y convoque ayudas extraordinarias ante el "aumento en las restricciones y limitaciones a las actividades económicas".

Según expone la secretaria general de la organización en la región, Inés Mazuela, estas circunstancias "hacen prever que en los próximos meses la situación pueda incluso agravarse" y se establezcan más restricciones, limitaciones e incluso puedan llegar a imponerse confinamientos selectivos, lo cual, "unido a la crisis del consumo que se está produciendo, puede hacer que muchos negocios tengan que cerrar".

A su juicio, desde que comenzara la pandemia, el trabajo autónomo ha tenido un "comportamiento positivo", que "ha seguido creciendo a pesar del negativo escenario" actual. De hecho, asegura que en Andalucía "se ha roto la tradicional tendencia negativa" de agosto de años anteriores, presentando un incremento de afiliados medios respecto al mes anterior e incluso hay crecimiento interanual.

"Pero no podemos confiarnos. Todo esto demuestra, que somos los autónomos los que soportamos la economía y seguimos creando y manteniendo empleo, pero, aunque los datos son positivos, tenemos que ser prudentes y esperar a que finalice la temporada estival y el fin de las medidas de protección extraordinarias que, en principio, finalizan el 30 de septiembre. Si no hacemos nada para evitar esto, aproximadamente el 20% de los pequeños comercios españoles no llegarán a finales de año", ha indicado la secretaria general de UPTA en Andalucía.

Para Mazuela, es imprescindible abrir líneas de ayudas a autónomos afectados por restricciones o limitaciones de actividad motivadas por los rebrotes, así como para hacer frente a gastos estructurales de los negocios que, a pesar de la falta de actividad, tienen que seguir afrontando.

Este decálogo también incluye medidas para fomentar los canales de venta telemáticos; la puesta en marcha de programas formativos destinados a mejorar la competitividad y continuidad de los negocios para su reorientación ante la situación económica y sanitaria; establecer la posibilidad de renegociar los avales y microcréditos para autónomos y mutualistas aprobados por la Junta de Andalucía, así como establecer un nuevo periodo de aplazamiento de impuestos de nivel autonómico y las deudas de derecho público, tal y como se hizo durante el estado de alarma, dirigido a los autónomos que vean restringida o limitada su actividad, entre otras.

Igualmente, UPTA insta la acción del Gobierno de España para que adopte medidas urgentes como recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos que tengan o puedan tener su actividad económica por mandato de las autoridades sanitarias o administrativas, cerradas y/o restringidas; y equiparar los periodos de cuidados de hijos afectados por la Covid-19 a la incapacidad temporal por contingencias profesionales, prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), especialmente para los sectores con mayor afectación y realizar un ajuste fiscal para la reactivación económica.

"Estas son sólo algunas de las medidas que consideramos imprescindibles para el colectivo para afrontar los retos que nos plantea la convivencia con el virus para los cual, es absolutamente necesario la colaboración de todos, actuando con responsabilidad y solidaridad", concluye Mazuela.