Urtasun pide el apoyo en las urnas para Frente Amplio, pues son "el motor social del Gobierno"

Ernest Urtasun (dcha.) y Sebastián Pérez ante la Mezquita de Córdoba - FRENTE AMPLIO

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y candidato de Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha subrayado desde Córdoba que su coalición, como parte del Ejecutivo central, constituye "el motor social del Gobierno y, por lo tanto, le pedimos a la ciudadanía que nos dé todo su apoyo" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En este sentido y una atención a medios y acompañado por el candidato de Frente Amplio al Congreso por Córdoba, Sebastián Pérez, el ministro de Cultura ha destacado que "hoy es un día importante porque nuestro espacio político, el Frente Amplio, y el ministro Pablo Bustinduy, han llevado hoy" al Consejo de Ministros "un decreto Ley para el reconocimiento de los derechos de las familias monoparentales, que hasta ahora no tenían reconocimientos específicos".

Ello, según ha señalado, "va a permitir que se les puedan dar derechos y protección específica, porque no es lo mismo ser una familia con dos progenitores que serlo con uno solo y, evidentemente, necesitamos que esas familias tengan el apoyo que merecen", de forma que "más de 700.000 familias en nuestro país" se van a beneficiar de "una inversión de más de 800 millones de euros".

Ello supone "un gran salto, uno más, de ampliación en derechos, como todos los que ha venido haciendo el Frente Amplio a lo largo de todo este tiempo", recordando a este respecto Urtasun la subida constante del SMI en los último años, "que vamos a volver a hacer ahora, de más del 5,3%", a lo que se une "una reforma laboral que ha dado contratos estables a más de cuatro millones y medio de trabajadores y trabajadoras en nuestro país".

A ello se suman, según ha añadido el ministro de Cultura, "unas leyes de sanidad que han blindado la sanidad pública frente a la privaticación del PP", llegando Urtasun a la conclusión de que Frente Amplio constituye "el motor social del Gobierno y, por lo tanto, le pedimos a la ciudadanía que nos dé todo su apoyo" el 29N.

COMPROMISO CON CÓRDOBA

En este contexto, ha respaldado al candidato de Frente Amplio por Córdoba al Congreso, Sebastián Pérez, afirmando que esta provincia "necesita una voz fuerte en el Congreso de los Diputados, que defienda esta tierra, que defienda esta ciudad, que defienda sus políticas, su economía, su industria y su agricultura, y esa voz es la voz de Sebastián Pérez".

Junto a ello, Urtasun ha defendido que Frente Amplio es "un espacio político que siempre" ha tenido "a Andalucía, y particularmente a Córdoba, como una gran prioridad, y hoy orgullosamente vengo aquí" en la conclusión de una legislatura en la que "hemos inaugurado la nueva Biblioteca Pública del Estado aquí, que fue de las primeras cosas que inauguré como ministro de Cultura, con una inversión de más de 20 millones de euros".

A esto hay que añadir, "entre otras cosas, la declaración, como Bien de Interés Cultural (BIC), de la Casa Árabe, que también realizamos hace muy poco", y a eso hay que incorporar "todas las políticas diferentes que estamos realizando desde el Ministerio y que también llegan a Córdoba", como el Bono Cultural o el Estatuto del Artista", que "también refuerzan la cultura en Córdoba".

Por lo tanto, según ha concluido, "hemos estado volcados como Ministerio en Andalucía, y particularmente en Córdoba, porque para el Frente Amplio y para nuestro candidato", al igual que "para el conjunto de la candidatura, Andalucía y Córdoba son una absoluta prioridad".