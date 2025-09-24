Ustea critica el "grave deterioro" de la educación pública en Córdoba, que el delegado de Desarrollo Educativo niega

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea Córdoba ha llevado a cabo una concentración "en defensa de la educación pública", bajo el lema 'El futuro se construye con inversión, no con improvisación', ante la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde ha criticado el "grave deterioro" que ésta sufre en la provincia, lo cual ha negado el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, quien ha afirmado que "nunca se ha hecho tanto en la educación pública andaluza como está haciendo el gobierno de Juanma Moreno".

Copé ha reaccionado así después de que en dicha concentración, que también han convocado Fampa Córdoba y la Plataforma de Ampas Niñ@s del Sur, desde Ustea se haya señalado que "el acuerdo presentado por la Consejería y firmado por otras organizaciones sindicales no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo", pues "estamos ante uno de los inicios de curso más complicados de los últimos años", y "las medidas anunciadas por la Consejería son insuficientes, llegan tarde y suponen una sobrecarga para el profesorado y los equipos directivos".

Entienden en el sindicato que, "sin un aumento real de plantillas y una bajada efectiva de ratios es imposible garantizar una educación pública de calidad", y la evidencia del deterioro que padece la educación pública en Córdoba es que en la provincia "existen más de medio centenar de aulas con ratios ilegales en Primaria y Secundaria", es decir, con más alumnos de los que corresponden, y a ello se une "la supresión de unidades en todas las etapas educativas", hasta "medio centenar" en la provincia.

Para el sindicato, "solo con un incremento de las plantillas, una bajada real de ratios y una financiación sostenida y estable para la enseñanza pública se podrá garantizar el derecho de todo el alumnado a una educación de calidad", cuando "la situación actual supone un maltrato continuado a la educación pública".

RESPUESTA DEL DELEGADO

Por su parte y a través de un audio remitido a Europa Press, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, Diego Copé, ha asegurado que "nunca se ha hecho tanto en la educación pública como está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno", siendo un ejemplo que "este mismo curso, pese a tener 2.100 alumnos menos en la enseñanza obligatoria en nuestra provincia, tenemos 219 profesores más que el curso anterior", y "este es nuestro modelo, crecer en profesorado para dar la mejor respuesta educativa al alumnado".

Además, según ha resaltado, "el Gobierno de la Junta de Andalucía se caracteriza por el diálogo social, como lo demuestra el acuerdo del 16 de julio, que se firmó con las organizaciones sindicales UGT, ANPE y CSIF, en el que, entre otras cuestiones, se mejoraron las retribuciones de los docentes, para equipararlos a la media nacional, y donde también se acordó el descenso de la ratio a 22 alumnos en el primer curso de Infantil del Segundo Ciclo, en tres años, algo que irá, lógicamente, subiendo de manera progresiva".

Junto a ello, el delegado ha dicho que "también la atención a la diversidad y a la Educación Especial es una línea estratégica para nosotros y, año a año, estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Por poner un ejemplo, desde 2018 se han aumentado los recursos en esta materia más de un 30%".

"También para nosotros es muy importante --ha proseguido-- las ayudas a las familias, y podemos poner dos ejemplos al respecto. Por un lado, una de las medidas estrellas de este año, que es la gratuidad del curso de dos años en el Primer Ciclo de Infantil y, por supuesto, también la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de las que se benefician más de 75.000 alumnos en nuestra provincia y que tienen una inversión de más de cuatro millones de euros".

Por último, "también estamos mejorando año a año nuestras infraestructuras. Este año se va a trabajar en la implantación de 19 climatizaciones adiabáticas en los centros de nuestra provincia, a lo que se suman las 99 ya instaladas, y también el plan que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una inversión de 55 millones de euros, para que los centros educativos de Andalucía puedan, en función de sus necesidades y de su autonomía, mejorar el confort térmico de sus instalaciones".

En consecuencia y según ha insistido el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Córdoba, "nunca se ha hecho tanto por la educación pública en Andalucía como está haciendo este gobierno y, por supuesto, así vamos a seguir, en esa línea de mejora continua".