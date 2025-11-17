Ustea Jaén reclama "más dotación de personal y mejor organización" para atender al alumnado con necesidades de apoyo

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ustea ha reclamado a la Delegación de Desarrollo Educativo "más dotación de personal y mejor organización" para atender en los centros educativos de la provincia de Jaén al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y al de necesidades educativas especiales (NEE).

Según el sindicato se está produciendo una "desastrosa organización de los recursos humanos que está provocando situaciones alarmantes en los centros educativos". A modo de ejemplo aluden a un centro con tres aulas de alumnado NEE "una sola profesora técnica de integración social (PTIS), o un colegio con unos 50 alumnos de NEAE censados y "solo dos horas semanales de Audición y Lenguaje".

A esto le han sumado que en Jódar hay aproximadamente 60 alumnos con necesidades, de ellos diez con necesidades educativas especiales (NEE), y la especialista de Audición y Lenguaje comparte su horario en tres centros diferentes. Además, en Sabiote, la maestra de Audición y Lenguaje solo dispone de 45 minutos a la semana para atender a el alumnado.

Ustea ha indicado en un comunicado que se trata de una "lamentable situación, que mina la calidad de la Educación Pública". En cuanto a la atención a la diversidad, el sindicato recoge también "el malestar de los y las docentes de estas especialidades que ven como les obligan a compartir centros e itinerar sin que la Administración les haya avisado con anterioridad de esta situación".

En este punto, han señalado que hay profesorado que itinera por hasta cuatro centros diferentes "reduciendo la capacidad y la calidad de la atención que pueden ofrecer a su alumnado".

Por todo ello es por lo que exigen a la Delegación de Desarrollo Educativo "una inmediata solución" en aras a "mejorar la calidad de la atención a la diversidad en los centros públicos" de la provincia de Jaén.