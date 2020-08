Ustea ve "insuficientes" las propuestas de la Junta para la "vuelta al cole" y pide rebajar la ratio

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras la celebración de la Mesa Sectorial de Educación de Andalucía y mientras este jueves se reúnen el Gobierno y las autonomías para cerrar cómo afrontar el nuevo curso escolar dada la pandemia de Covid-19 y los conocidos rebrotes, el sindicato Ustea ha tachado de "insuficientes" y "de poco calado" las propuestas de la Consejería andaluza de Educación de cara a la reanudación de la actividad docente presencial con motivo del nuevo curso escolar.

El sindicato ha lamentado que la Consejería haya convocado una mesa sectorial "sin ningún documento de trabajo y para plantear una serie de medidas de escaso calado, que no atajan de manera ambiciosa la necesidad de garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa en la vuelta a las aulas", criticando que la sesión se limitase a "plantear 'in voce' una serie de propuestas organizativas del todo insuficientes y sin dar la posibilidad real de estudiarlas con profundidad y detenimiento".

En concreto, el sindicato señala que la Consejería propone estudiar la posibilidad de un "inicio escalonado" de la vuelta a las aulas en cada centro, una flexibilización curricular para minimizar el número de profesores que imparten clase a cada grupo y valorar la posibilidad de la semipresencialidad en las etapas postobligatorias o incluso para 3º y 4º de ESO, medidas que "no vienen a resolver las carencias de las instrucciones del 6 de julio", que levantaron no pocas protestas.

En este sentido, Ustea critica que la Junta abogue por "una nueva reunión con el compromiso de aportar en un documento las propuestas mencionadas anteriormente, ya metidos en el mes de septiembre, con el profesorado incorporado a sus centros y a una semana escasa de la vuelta del alumnado a las aulas".

Para Ustea, se trata de "unas medidas que no atajan el problema de raíz, encaminadas a justificar la propia acción de la Consejería pero que no ponen solución a los problemas reales".

"Hay que reforzar las plantillas todo lo necesario para poder llevar a cabo un descenso de la ratio que permita respetar las normas de distanciamiento social", asevera el sindicato, reclamando "que se abandone la propaganda política que lleva a asegurar, por parte de los responsables políticos, que se están tomando 'todas' las medidas y que la vuelta al colegio se dará en condiciones 'óptimas' de seguridad".

"Animamos a la Administración a que haga un ejercicio de honestidad política y diga la verdad: no se están tomando todas las medidas necesarias porque no está dispuesta a asumir el esfuerzo presupuestario que ello requiere", enfatiza el sindicato, que no descarta medidas como la huelga.