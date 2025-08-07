Los usuarios del transporte urbano de Granada aumentan un 6,95% en el primer semestre de 2025

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de Granada, Jorge Saavedra, ha informado del incremento del 6,95% en el número de usuarios del transporte urbano durante el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Un dato que, según el edil, "confirma el éxito de la apuesta por una movilidad sostenible, eficaz y accesible para todos los ciudadanos, dentro del modelo de ciudad por el que estamos trabajando".

Saavedra ha señalado que el aumento de usuarios "es fruto del esfuerzo y del compromiso de este equipo de gobierno con una Granada más sostenible, más amable y más centrada en las familias y en los granadinos". "La apuesta por la movilidad sostenible de este equipo de gobierno da sus frutos con más usuarios que nunca en el bus urbano", ha apuntado.

En este contexto, el edil ha destacado "el importante esfuerzo económico" que realiza el Ayuntamiento para fomentar el uso de este transporte y "mantener la subvención en los abonos del transporte público, que se mantiene hasta final de diciembre con un descuento del 40%, subvencionado al 20% por el Ayuntamiento y al 20% por el Gobierno central", ha explicado.

Para ello, Saavedra ha recordado que el equipo de gobierno aprobó recientemente la retención de crédito por importe de 1.103.883,32 euros.

Además, ha subrayado otra de las principales novedades es que "gracias a la financiación conjunta del Ayuntamiento y el Gobierno Central, por primera vez, el transporte público será gratuito para los menores de 15 años y para los jóvenes mayores de 15 años hay también un descuento del 50% del importe de la tarifa en los títulos de transporte joven, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2026"; una medida que se aplica tanto al Bono Joven como al Bono Universitario, con un límite de edad de 25 años (inclusive).

Estas medidas, según ha afirmado el portavoz, "se enmarcan en una estrategia global del equipo de gobierno municipal que incluye también la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, la mejora del servicio de transporte urbano, la peatonalización progresiva del centro y barrios, y la creación de más zonas verdes para cuidar de la salud de los granadinos".

"Todo ello nos ayuda a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad, construyendo una Granada más sostenible, más amable y más saludable para las familias y los granadinos", ha incidido.

Asimismo, el portavoz ha ofrecido otros datos significativos del balance del primer semestre del año y es que en junio se ha puesto en marcha la nueva línea 7, que sustituye a las anteriores líneas 25 y N8. "Durante estos primeros días de funcionamiento, comparado con el mismo período del año pasado y sumando los viajeros de las líneas sustituidas, la nueva línea ha experimentado un incremento del 15,36% en el número de usuarios", ha indicado Saavedra.

También ha resaltado que, continuando con la estrategia de venta de billetes en días lectivos, se han mantenido los puntos de venta externa en parada en los principales corredores de la ciudad, como Gran Vía, Camino de Ronda, Fuente Nueva y Plaza de San Isidro.

"Esta práctica permite optimizar la capacidad de los vehículos, ya que reduce los efectos de los 'completos' que pueden producirse en determinadas líneas. Así, cuando un conductor ha marcado completo antes de entrar en uno de estos corredores, los huecos que se generan por la bajada de viajeros son aprovechados por nuevos usuarios que, tras validar su billete en la calle, acceden al autobús por la puerta central o trasera", ha explicado.