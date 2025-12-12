Vacunación contra la gripe 2025 en Andalucía: Estos son los puntos donde puedes recibir la inyección sin cita previa﻿

Archivo - Un sanitario administra una vacuna contra la gripe. Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ante el repunte de casos de gripe que está surgiendo en Andalucía y en toda España, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, habilitará este sábado un total de 41 puntos en centros comerciales y zonas de gran afluencia en las ocho provincias para vacunarse sin cita contra la gripe.

Según ha detallado la Consejería en su página web, consultada por Europa Press, las provincias que contarán con más puntos de vacunación contra la gripe en centros comerciales serán Cádiz y Sevilla, con ocho respectivamente; seguida de Málaga, con siete; Granada, con cinco; Almería y Jaén, contarán con cuatro puntos, respectivamente, y finalmente Córdoba y Huelva donde habrá solo tres localizaciones en cada provincia, tal y como anunció el consejero del ramo, Antonio Sanz, durante la comisión parlamentaria.

En Almería, los puntos de vacunación se situarán en el Distrito Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería en la localidad de Huércal-Overa, concretamente en la plaza de la Constitución, desde las 10,00 horas hasta las 14,00 horas. El segundo punto estará habilitado en el Distrito Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería en el municipio de Vera, en la Plaza Mayor durante la misma franja horaria. Asimismo, en la capital --Distrito Almería--, el centro comercial Torrecárdenas acogerá la jornada de vacunación de 11,30 a 19,30 horas. Por último, también habrá en el centro comercial Gran Plaza en el Distrito Poniente de Almería, en el municipio de Roquetas de Mar, durante el mismo horario.

En la provincia de Cádiz, las vacunaciones se llevarán a cabo en el Distrito AGS Campo Gibraltar Esteen La Línea de la Concepción, en concreto en el centro comercial Gran Sur desde las 11,30 hasta 19,30 horas; en el centro comercial de Puerta de Europa, en Algeciras --en el Distrito GS Campo Gibraltar-- se realizarán desde las 11,30 hasta las 19,30 horas; en Arcos --Distrito AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra Cádiz--, estos puntos estarán disponibles en la Plaza de Abastos de 8,00 a 15,00 horas.

Asimismo, Jerez de la Frontera contará con tres puntos de vacunación, por un lado en el centro comercial Carrefour Sur y Norte, desde las 11,30 hasta las 19,31 horas, y otro en la Plaza de Abastos que estará habilitado de 8,00 a 15,00 horas. Por último, en Sanlúcar de Barrameda se localizará en la Plaza de Abastos en la misma franja horaria que el punto anterior; mientras que en el municipio de San Fernando, el punto se encontrará en el centro comercial Bahía Sur desde 11,30 hasta 19,30 horas.

Dentro de la provincia cordobesa, el municipio de Lucena contará con un punto de vacunación en el Mercado Municipal de Abastos, disponible desde las 10,00 hasta 16,00 horas. Los otros dos espacios restantes estarán repartidos en la capital, concretamente uno de ellos en el Centro de Salud de Santa Rosa y el otro en el Centro de Salud Levante Sur, habilitado de 9,30 a 13,30 horas, respectivamente.

En cuanto a Granada, los espacios habilitados para vacunarse contra la gripe estarán repartidos en el Cine Ideal de Baza y el Mercado Municipal semanal de Guadix --ambos de 10,00 horas a 14,00 horas--; también en Motril, en la Plaza de la Aurora, y en los centros comerciales de Nevada --en Armilla-- y el de Nevadita en la capital granadina --desde las 11,30 hasta las 19,30 horas, respectivamente--.

Igualmente, en Huelva también se podrán encontrar estos puntos en la Plaza de San Pedro, en Aracena, de 10,00 horas a 18,00 horas, y en el Parque Comercial Lepe Sur y en la Plaza de las Monjas de Huelva de 12,00 a 18,00 horas en ambas localizaciones.

En Jaén, las vacunaciones estarán disponibles de 11,30 a 19,30 horas en los Centros Comerciales Carregour de Úbeda y Andújar, en el Centro Comercial Alcampo de Linares y en el Centro Comercial Jaén Plaza.

De la misma manera, en Málaga también estarán activos en el mismo periodo de tiempo --de 11,30 a 19,30 horas-- en el Centro Comercial Miramar de Fuengirola, el Centro Comercial La Cañada de Marbella, el Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga y el Centro Comercial La Verónica de Antequera. Además, también estarán disponibles los puntos de vacunación a la misma hora en el Círculo de Artistas de Ronda --comúnmente conocido como 'El Casino'--, en las oficinas del Antiguo Ayuntamiento de Coín y en la Cofradía Santo Sepulcro de Málaga.

Finalmente, Sevilla contará con puntos de vacunación en el Mercado de Abastos de Dos Hermanas de 8,30 horas a 14,30 horas y en el Punto Comercial Calle Pozo Nuevo de Morón de la Frontera de 9,00 a 14,30 horas. De igual forma, de 11,30 a 19,30 horas la vacunación estará disponible en el Centro Comercial Metromar de Mairena del Aljarafe, en las Setas de la Encarnación de Sevilla, en el Centro Comercial N4 de Écija, en la Casa Hermandad Cristo de San Pedro de Marchena y en la Zona Comercial Volare de Osuna, mientras que en el Punto Turístico Niño Anselmo de Estepa comenzará a la misma hora y finalizará a las 19,00 horas.