Valderas critica que Adelante Andalucía se sentase con Cs a negociar la Mesa y echa en falta diálogo con el PSOE-A

Publicado 27/12/2018 10:11:28 CET

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El excoordinador general de IULV-CA Diego Valderas ha criticado este jueves que los máximos dirigentes de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IULV-CA), se sentasen a negociar con el líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, la composición de la Mesa del Parlamento tras haber dicho que "no querían nada con el bloque de derechas" y ha echado en falta que se haya abierto un proceso de diálogo con el PSOE-A para este asunto y el resto de la legislatura.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Valderas, que fue vicepresidente de la Junta con los socialistas José Antonio Griñán y Susana Díaz, ha lamentado que no haya habido "mayor diálogo en el conjunto de la izquierda" tras el 2D y ha indicado que no entiende "como Adelante Andalucía y PSOE no han sido capacides de nuclear una posición de diálogo ante la Mesa y ante lo que queda por venir".

"No he entendido la sentada de Adelante Andalucía con Cs, era contradecirse sobre los elementos que venía anunciando, porque si no quería nada con el bloque de derechas no había que sentarse para negociar absolutamente nada", ha señalado Valderas, hasta ahora único presidente del Parlamento no socialista en la historia autonómica.

En su opinión, un proceso de diálogo abierto en el bloque de la izquierda "hubiera permitido que Adelante Andalucía estuviera con voz y voto en la Mesa del Parlamento", aunque ha dejado claro que si no puede estar con voto "porque se lo impiden" podrá hacerlo con una vocalía porque el Reglamento establece que todos los grupos deben estar representados.

Valderas ha recordado que tras el triunfo de Javier Arenas en las elecciones autonómicas de 2012 IULV-CA "impidió que la derecha bajara de Despeñaperros para gobernar Andalucía" a través de un pacto de gobierno con el PSOE-A porque "no veía preparada a la derecha entonces para gobernar Andalucía igual que no la veo hoy porque sólo piensa en recortar avances logrados en los últimos 40 años".

Preguntado por si le ha sorprendido que la socialista Susana Díaz anuncie su intención de presentarse a la investidura, Valderas ha señalado que "es lo que debe hacer" como representante de la fuerza más votada en las urnas. "Tiene todo su derecho a presentarse para ver el nivel de respaldo que tiene y cuáles son las posiciones que va a adoptar Adelante Andalucía", ha concluido.