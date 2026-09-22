Valeria Castro y Víctor Manuel, dos generaciones de cantautores se dan cita en 1001 Músicas-CaixaBank, en Granada

La joven artista canaria Valeria Castro y el veterano cantautor asturiano Víctor Manuel serán protagonistas del Ciclo 1001 Músicas-CaixaBank con sendas actuaciones en vivo en el Palacio de Congreso de Granada este jueves y sábado, respectivamente. - PROEXA PRODUCCIONES

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valeria Castro y Víctor Manuel van a ser protagonistas de las dos próximas citas del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank en la ciudad de Granada con dos propuestas tan personales como emotivas. La cantante de la isla canaria de La Palma presentará este jueves su último trabajo, 'El cuerpo después de todo', mientras que el artista asturiano ofrecerá el sábado 26 un recorrido por su dilatada trayectoria con la gira 'Solo a solas conmigo'. Ambos conciertos tendrán lugar a las 21,30 horas en el Palacio de Congresos de la capital granadina.

Valeria Castro despliega en esta gira un directo íntimo y emocional, pero también rítmico, en el que su magnetismo musical y el peso lírico y poético de las canciones adquieren una dimensión casi catártica.

Acompañada por una banda de cinco músicos, la cantante amplía su propuesta con guitarras, teclados, percusión, cuerda y viento. El público vivirá un espectáculo único en el que el folk y la melodía pop conviven con referencias latinoamericanas y elementos heredados de sus raíces.

Su segundo álbum, publicado en 2025, profundiza en los miedos, los afectos y las huellas que dejan determinadas experiencias. La cantautora canaria firma con este nuevo trabajo un ejercicio de madurez y autocrítica donde aborda de frente los bucles nocivos, el peso del juicio ajeno y la incomprensión ante el duelo.

A través de sus letras, explora cómo los impactos emocionales, desde el vacío de la ausencia hasta el reencuentro con una misma, terminan habitando y transformando nuestro propio cuerpo.

Después de completar 82 conciertos por más de diez países con su anterior gira, la palmera afronta ahora un recorrido internacional que vuelve a confirmar la proyección de una carrera en pleno crecimiento.

A sus 27 años, suma el Premio Ondas al Fenómeno Musical del Año 2025, tres nominaciones consecutivas al Latin Grammy y colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas o Sílvia Pérez Cruz.

SEIS DÉCADAS DE CANCIONES CON VIDA PROPIA

Dos días después será el turno de Víctor Manuel. El de Mieres regresa a Granada con un concierto personal que enlaza nuevas canciones con temas instalados desde hace décadas en la memoria colectiva. Clásicos como 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'El abuelo Vítor', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti' o 'Asturias' formarán parte de un repertorio que recorre las distintas etapas de su amplia trayectoria.

Más de seis décadas de oficio respaldan a un compositor que ha hecho de las historias cotidianas materia para su universo musical. El artista ha construido a lo largo de su carrera una extensa discografía que combina los retratos más personales y la conciencia social con un estilo único y comprometido que ha dejado huella en la canción de autor. Su etapa más reciente supone además el regreso a las composiciones inéditas siete años después de Casi nada está en su sitio, lanzado en 2018.

A sus casi 80 años, el legendario músico hace gala de una resistencia y una energía incombustibles. Lejos de la retirada, viene de completar en los últimos meses un titánico recorrido por toda la geografía española con su nueva gira. Con esta gran vuelta a los escenarios, aclamada por su público, Víctor Manuel suma un nuevo capítulo a un cancionero del que han nacido algunos de los grandes himnos de la música española.

El ciclo 1001 Músicas-CaixaBank está organizado por Proexa y cuenta con CaixaBank como partner estratégico, con el patrocinio de Sabor Granada (Diputación de Granada), Ayuntamiento de Granada y Granada 2031, FCC, Alsa, Emasagra, Emucesa, doctortrece, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Hyundai y Ticketmaster, y con la participación de Crea SGR. Tras los conciertos de Valeria Castro y Víctor Manuel, la programación continuará en octubre con Teenage Fanclub, María José Llergo y Loquillo.