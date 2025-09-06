Valero abre el curso político ante la Coordinadora andaluza de IU con un informe de gestión aprobado con un 80% de votos

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reunido este sábado a la Coordinadora andaluza de IU para abrir el nuevo curso político, que será electoral en esta comunidad autónoma --donde tocan comicios autonómicos en 2026--, y donde ha defendido un informe político de gestión que ha sido aprobado con un 80 por ciento de votos y un 20% de abstenciones.

Así lo han detallado desde IU Andalucía (IU-CA), cuya dirección ha anunciado en dicho informe que este mes de septiembre se aprobará "el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad" y reeditar la fórmula de Por Andalucía, la marca con la que seis formaciones de izquierda --Podemos e IU, entre ellas-- concurrieron a las elecciones autonómicas de junio de 2022.

El informe, consultado por Europa Press, dedica así un apartado a la vía de Por Andalucía como fórmula que "garantiza el cambio político", a juicio de IU-CA, desde donde reivindican que responden "a la demanda popular de unidad de las izquierdas andaluzas".

Al defender este documento, Valero ha anunciado que desde IU se van a entregar "para que la confluencia de fuerzas políticas y personas independientes de Por Andalucía sea determinante para echar a las políticas antisociales de la Junta de Andalucía", gobernada en esta legislatura por el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

"La gente quiere unidad y cambio político y Por Andalucía no va a defraudar", se puede leer en el informe defendido por Toni Valero, en el que IU-CA asume "el reto de dar carpetazo a los años negros de gobiernos de Moreno".

Para IU, "Por Andalucía da cuerpo a un proyecto de cambio autocentrado en Andalucía y aglutinante del andalucismo y de las distintas izquierdas", y las fuerzas políticas que lo han conformado "han antepuesto los intereses de la clase trabajadora andaluza y se han centrado en los problemas" de la comunidad autónoma.

De esta manera, desde IU valoran que culmina una legislatura en la que "la colaboración ha prevalecido sobre la división" en el marco del grupo de Por Andalucía, y "la izquierda andaluza es ejemplo allende Despeñaperros donde otros espacios de confluencia no superaron sus contradicciones".

La dirección andaluza de IU dice coincidir "plenamente con quienes piden la unidad para transformar Andalucía y hacer valer la larga lucha del pueblo andaluz", a quienes, por ello, invitan "a pasar de las palabras a los hechos con todas y todos nosotros implicándose en el proceso de elaboración programática, movilización electoral y construcción de candidatura que va a dar lugar a la candidatura de unidad de Por Andalucía".

Tras "13 meses de debates y acuerdos", en este mes de septiembre "se aprueba el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad y al reto histórico de echar a Moreno Bonilla para transformar Andalucía", avanza el informe elevado a la Coordinadora andaluza de IU y aprobado sin votos en contra.

"SITUACIÓN CRÍTICA" EN ANDALUCÍA

El documento parte de la premisa de que Andalucía vive una "situación crítica" en un "contexto marcado por la emergencia climática, el abandono del mundo rural, el deterioro de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y el avance de políticas regresivas por parte del Gobierno andaluz".

En esta línea, desde IU consideran que el que comienza ahora "debe ser el último curso político" con Juanma Moreno "al frente del Gobierno andaluz", y el balance de gestión del PP al frente de la Junta "es calamitoso para la clase trabajadora andaluza y para el autogobierno".

"Cada día que pasa presidiendo la Junta de Andalucía" el líder del PP-A "se acrecienta la inseguridad y desprotección de quienes necesitan atención médica, acceder a una vivienda, cursar estudios superiores o ayuda a la dependencia", denuncia el informe de IU, que también critica el rechazo de Moreno a la quita de deuda propuesta por el Gobierno central para las comunidades autónomas.