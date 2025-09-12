Valero acusa a Moreno de "pusilánime" por seguir a Ayuso con la quita de la deuda: "Ha dado un duro golpe a Andalucía"

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha reprochado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la negativa a aceptar la condonación de la deuda de 18.791 millones que le ofrece el Estado a cuenta de sus mecanismos de financiación, reacción que ha atribuido a que "se suma a esa estrategia de Ayuso que siguen de manera pusilánime el señor Feijóo y el señor Moreno Bonilla".

En rueda de prensa en la sede regional, ha considerado que "no tiene escapatoria el señor Moreno Bonilla porque ha asestado un duro golpe a Andalucía, lo sabe bien y se le está cayendo la careta no ya de moderado, sino ni siquiera de, como él se ha pretendido erigir, defensor de los intereses de Andalucía".

Valero ha lamentado que Moreno "de nuevo utiliza a Andalucía como ariete contra el Gobierno de coalición", comportamiento que ha atribuido a que "no tiene un plan para Andalucía y, por tanto, se dedica a seguir esa estrategia de confrontación", para considerar entonces que "no hay justificación posible".

Ha recriminado que el liderazgo de Moreno sea "seguir esa estrategia de Feijóo, que antepone su intento de asalto a la Moncloa a los intereses de los andaluces".

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha apuntado que "estamos hablando de que la quita de deuda para Andalucía suponía cerca de 19.000 millones de euros, mucho más de lo que él pidió para Andalucía", antes de enmarcar su peso específico para indicar que se trata de "una cantidad que supone ocho veces el presupuesto de dependencia, casi el doble del presupuesto en educación".

"Y yo me pregunto, ¿con qué cara va a pedir Moreno Bonilla el voto a ningún andaluz ni andaluza cuando ha rechazado esta quita de deuda?", ha reflexionado el líder de IU Andalucía.

Ha situado dos episodios, la negativa a la quita de la deuda y el rechazo en el Congreso del Grupo Popular a apoyar la reducción de la jornada laboral, como "la semana en la cual Andalucía se ha llevado dos ataques duros por parte del Partido Popular" por cuanto ha argumentado que suponen "dos golpes al avance que necesita Andalucía".

Valero ha defendido que "la rebaja de la jornada laboral es especialmente beneficiosa en Andalucía", convencido aquí de que sería una iniciativa que "tendría un especial impacto en provincias como Málaga, Sevilla y Cádiz" al indicar que su repercusión se dejaría notar en sectores como la hostelería y el sector servicios, que ha descrito como ámbitos "donde tienen las tasas más altas de precariedad y, por lo tanto, donde es más necesario avanzar en derechos".

En este sentido ha recriminado la alianza parlamentaria que tejieron el miércoles en el Congreso Partido Popular, Vox y Junts, partidos a los que ha acusado de que "tienen la misma patria, que sigue siendo la cartera" y de que "tienen el mismo jefe, que es la gran patronal", mientras que les ha reprochado que "se han puesto enfrente de una medida que apoya la inmensa mayoría de los votantes de todos los partidos políticos de Andalucía y de este país".

"Lamentablemente, de nuevo, el Partido Popular se pone enfrente de las medidas que mejoran a Andalucía y las condiciones de vida de los trabajadores", ha afirmado.

"ESCANDALOSO QUE MORENO BONILLA NO HAYA CONDENADO EL GENOCIDIO"

El coordinador de IU Andalucía se ha pronunciado también sobre la posición del Gobierno andaluz ante el ataque de Israel a Palestina que "nos parece escandaloso que que todavía Moreno Bonilla no haya condenado el genocidio", al tiempo que ha recordado que "llevamos más de 65.000 muertos en Palestina, de ellos más de 25.000 niños".

Valero se ha preguntado si a "Moreno Bonilla que no se le revuelve la conciencia y no es capaz de poner las palabras de lo que está ocurriendo en Palestina: un genocidio", antes de instar al Gobierno andaluz a que "se le revuelva la conciencia si es que la tiene, que se ponga a la altura moral de los andaluces y exigiendo que sus instituciones respondan ante lo que es absolutamente intolerable".

"Basta de silencio cómplice de Moreno Bonilla ante lo que está pasando en Palestina, porque Andalucía no es como el Partido Popular, Andalucía no es como Moreno Bonilla porque los andaluces y las andaluzas quieren que a las cosas se les llame por su nombre y allí está perpetrándose un genocidio", ha remachado su reflexión.

Valero ha reclamado a Moreno "que condene el genocidio en Palestina" y ha instado a la Junta de Andalucía que "deje de patrocinar, promover y ejecutar licitaciones" con empresas y fondos de inversión israelíes.