Valero afea a la Junta su "mazazo a las universidades públicas" al no sumarse a la Conferencia de Política Universitaria

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha acusado este jueves al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) de dar "otro mazazo a las universidades públicas andaluzas" al "negarse a asistir a la Conferencia General de Política Universitaria" convocada para este pasado miércoles, 29 de julio.

Así lo ha criticado el también diputado de Sumar por Málaga en el Congreso, quien en un audio remitido este jueves a los medios de comunicación ha aseverado que "lo que ha hecho el Partido Popular es un auténtico despropósito" al no sumarse con las comunidades autónomas que gobierna a dicha Conferencia de Política Universitaria.

En esa línea, Valero ha denunciado que el PP "no sólo ha bloqueado la llegada de casi 150 millones de euros para reforzar las plantillas de las universidades públicas de las comunidades autónomas, sino que también ha dejado sin repartir 31 millones de euros destinados a proyectos de innovación en la Formación Profesional, a la formación del profesorado, a la movilidad del alumnado y a iniciativas para avanzar en la inclusión educativa".

"Es decir, el Partido Popular ha dado la espalda al conjunto de la educación pública", ha resumido Toni Valero antes de criticar también que, "al negarse a asistir a la Conferencia General de Política Universitaria, el Gobierno andaluz da otro mazazo a las universidades públicas andaluzas".

En esa línea, el dirigente de IU ha hablado de "otro perjuicio directo para una universidad pública que ya arrastra años de infrafinanciación y recortes de la Junta Andalucía", y que sufre así "una auténtica catástrofe", según ha opinado.

Toni Valero ha añadido que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "no puede seguir diciendo que apuesta por el conocimiento mientras deja escapar recursos imprescindibles para contratar profesorados y garantizar una docencia de calidad".

"Moreno Bonilla incumple gravemente sus compromisos con las universidades andaluzas", ha dicho también el dirigente de IU Andalucía, para quien "la universidad pública no puede ser rehén de la estrategia política del Partido Popular".

Valero ha sostenido que "lo ocurrido demuestra cuál es la verdadera prioridad del Gobierno andaluz", y en esa línea ha reprochado que, "mientras abandona la universidad pública y renuncia a recursos para fortalecer toda la educación pública, sigue favoreciendo un modelo basado en el crecimiento de la universidad privada".

"Moreno está dispuesto incluso a sacrificar fondos para la educación pública con tal de mantener su estrategia de confrontación contra el Gobierno de España", ha denunciado Valero antes de concluir advirtiendo de que "quienes pagan las consecuencias son los estudiantes, el profesorado y el futuro de Andalucía".