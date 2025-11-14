Valero aprecia que Moreno "desvía la atención" pidiendo 4.000 millones el lunes en el CPFF: "De nuevo, confrontación"

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha considerado este viernes que el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que el lunes reclamará 4.000 millones de euros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para compensar la infrafinanciación de la Comunidad lo hace para "desviar la atención" y ha considerado que "como no para de mentir, tiene que recurrir, de nuevo, a la confrontación".

Moreno blandió este jueves en el Pleno del Parlamento esa petición por ser la cantidad que se incluyó en un dictamen de 2018 de un grupo de trabajo del Parlamento sobre las necesidades de Andalucía dentro de un montante global de 16.000 millones para el conjunto de comunidades y que impulsó la entonces consejera y hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, donde ha acudido para expresar el apoyo de su organización a la oposición de los vecinos a la construcción de una planta fotovoltica en el barrio de El Fargue de la capital, el líder de IU Andalucía ha recriminado a Moreno decisiones del Gobierno autonómico como "la renuncia a la quita de la deuda que le permitiría dedicar más recursos a los servicios públicos", que en el caso de Andalucía la oferta del Gobierno ascendía la condonación de un débito de 18.791 millones.

El también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Granada ha blandido que "jamás" Andalucía había recibido "tantos fondos" procedentes de los ingresos a cuenta del sistema de financiación, que ha calificado de "transferencias históricas, apunte al que ha añadido el reproche de que esos fondos "han servido para regar de conciertos a las empresas privadas".

Valero ha instado al presidente andaluz a "guardar sus Presupuestos", cuyo primer debate celebró este miércoles el Pleno de la Cámara autonómica, por considerar que no refleja las necesidades de la población andaluza que se ponen de manifiesto en su movilización en la calle, de lo que ha puesto "el detalle" de que en esas cuentas para 2026 "no aparece el plan de choque" para resolver las necesidades de la crisis derivada del cribado de cáncer de mama o de otras patologías como el de cérvix o el colorrectal.