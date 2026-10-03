Valero apunta que el Congreso vota "con el rentismo": "PP y Vox han votado del lado de quienes hacen sufrir al pueblo"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero. - IU

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha considerado tras la caída de los dos reales decretos ley de vivienda sometidos a votación en el Congreso el pasado viernes, 2 de octubre, que existe "una mayoría de partidos que votan con el rentismo y que están defendiendo a los especuladores" y ha señalado que PP y Vox han votado al lado de quienes hacen sufrir a nuestro pueblo".

En un acto con motivo de la Jornada Municipalista de IU Andalucía celebrado en el Auditorio Sebastián Valero de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el coordinador general de IU-A ha asegurado que ambas foramciones "han votado contra 658.000 andaluces que están con la soga al cuello" y ha reivindicado el papel municipal de IU ante las próximas elecciones municipales. "No vamos a permitir que nuestros pueblso y ciudades sean activos financieros de nadie", ha añadido en un audio remitido a los medios.

De este modo, el diputado en el Congreso ha apostilaldo que la votación de los decretos de vivienda ha dejado "muy claro de qué lado está cada uno" y ha acusado al Partido Popular y Vox de situarse junto a los intereses de los grandes propietarios y los especuladores. Así, Valero ha defendido que las últimas semanas también han demostrado que "la movilización es imprescindible" para conseguir avances en materia de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que la presión social ha obligado al PSOE a moverse y ha reivindicado el papel de la izquierda dentro del Gobierno de España para incorporar a los decretos parte de las reivindicaciones planteadas por el movimiento por la vivienda. "Hace falta más izquierda. Gracias a que había izquierda en el Gobierno conseguimos meter en el decreto las demandas del movimiento por la vivienda", ha afirmado.

En relación a las elecciones, Valero ha asegurado que IU está "absolutamente preparada" ante un eventual adelanto electoral y ha asegurado que su formación es "una fuerza de lucha y de gobierno". "Nuestros pueblos y ciudades no son activos financieros", ha añadido.

"Vamos a las próximas elecciones municipales para evitar que nuestros pueblos y ciudades caigan en manos de los especuladores", ha señalado Valero, quien ha defendido la gestión de IU en municipios como Aguilar de la Frontera y en otros gobiernos locales de Andalucía.

"Donde gobierna Izquierda Unida se defiende la vivienda, se defienden los servicios públicos y se prioriza el interés general", ha asegurado. Además, Valero ha advertido de que en las próximas municipales se decidirá "si la vivienda es un derecho o un activo financiero", pero también qué modelo económico y territorial se desarrolla desde los municipios andaluces.

"Nos jugamos qué va a pasar con nuestras tierras fértiles, si se ponen al servicio de proyectos especulativos o de la economía local. Nos jugamos si prima el interés general o el interés de unos pocos", ha explicado.

Frente a ello, ha resumido el proyecto municipalista de IU en la idea de que no van a permitir "que nuestros pueblos y ciudades sean activos financieros de nadie. Queremos pueblos y ciudades para vivir, para trabajar y para ser felices", ha indicado. El dirigente andaluz ha defendido que IU cuenta con "un proyecto" y con una organización preparada para afrontar un escenario electoral anticipado y ha afirmado que, si se produjera ese adelanto, la formación estará "a la altura".

"Tenemos la convicción de que este país no quiere caer en las garras de los fondos de inversión y de los especuladores", ha señalado Valero, quien ha asegurado que IU ofrece a los votantes progresistas "la seguridad" de que trabajará para que el país "siga avanzando".

Por último, Valero ha reivindicado el perfil propio de Izquierda Unida frente al PSOE y su capacidad para combinar movilización social y acción institucional. "Nosotros somos una fuerza de lucha y de gobierno. Somos una izquierda que sabe estar en la calle, sabe presionar desde la calle y sabe llevar esa presión a las instituciones", ha abundado.

En suma, a su juicio, los acontecimientos de las últimas semanas han vuelto a demostrar que "ha sido el movimiento popular el que ha doblado el brazo al Partido Socialista" y que la izquierda integrada en Sumar ha sido la que ha trasladado al Gobierno parte de esas reivindicaciones. "Aquí está una izquierda coherente y valiente, que lo que dice lo hace y que se presenta a las elecciones con toda la convicción", ha concluido.