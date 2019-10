Valero (IU) critica "el cinismo" de la Junta con Doñana, que está "seriamente amenazada"

Publicado 15/10/2019 13:38:52 CET

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha criticado este martes "el cinismo" del Gobierno andaluz en relación el espacio natural de Doñana porque detrás "hay un riesgo serio para la conservación del parque, que está en situación crítica".

Preguntado sobre la celebración del 50 aniversario de Doñana como Parque Nacional, motivo por el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha celebrado este martes en Almonte (Huelva), Valero ha llamado a que sea "una oportunidad" para recuperar su defensa, que está "seriamente amenazada" por la sequía de sus acuíferos y por el proyecto gasístico y ha criticado el "cinismo" de la Junta de Andalucía.

En este sentido, ha explicado que "la Junta ha sido capaz de amparar a dirigentes del PP de Huelva arengando a agricultores para que continúen haciendo extracciones ilegales de los acuíferos del parque", no ha puesto en marcha la comisión bilateral para la preservación de este entorno y "no hace ningún caso al dictamen de la Unión Europea (UE) en torno a la conservación de Doñana".

Al hilo de esto, ha reprochado que el Gobierno andaluz considere los Presupuestos de 2020 como "los más ecologistas" cuando "no se ve y no lo hemos encontrado". En este sentido, ha detallado que "no hay medidas para cambiar el modelo productivo, no vemos en el papel nada sobre la industrialización verde ni la lucha contra el cambio climático". "Se trata de otro discurso propagandístico", ha alertado.