Valero (IU) reclama al Gobierno "medidas concretas para frenar la expansión de patentes sobre semillas" en la UE

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado nacional por Málaga del grupo Sumar, Toni Valero, ha reclamado este miércoles al Gobierno central "medidas concretas para frenar la expansión de patentes sobre semillas" después de que el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea haya llegado "a un acuerdo muy preocupante que desregula los nuevos organismos modificados genéticamente".

Así lo ha trasladado el dirigente de IU en un audio remitido a los medios de comunicación en el que tacha de "grave error" dicho acuerdo en el seno de la UE, porque "pone las semillas y la alimentación en manos de unas pocas multinacionales, y debilita la soberanía alimentaria de Europa".

"Supone menos diversidad en el campo, más dependencia para los agricultores, obligados a comprar semillas patentadas cada año, y un serio riesgo para la agricultura agroecológica", ha continuado denunciando Toni Valero, quien además ha advertido de que "se engaña a la ciudadanía eliminando el etiquetado y la trazabilidad, quitándonos el derecho a saber qué comemos".

Para el representante de IU, "lo más grave es que se ignora la advertencia del propio Parlamento europeo, que ya alertó del peligro de las patentes sobre semillas", y por eso solicita "al Gobierno que actúe con medidas concretas para frenar la expansión de las patentes sobre semillas, proteger el derecho de los agricultores a conservar e intercambiar semillas, y garantizar una información veraz y clara a la ciudadanía".

Toni Valero ha sentenciado para finalizar que "defender el campo y la soberanía alimentaria debe estar por encima de los intereses del 'lobby' agroindustrial".