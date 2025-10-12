Valero (IU) replica a la Junta que el "escándalo" de los cribados de cáncer "no se puede enterrar con más promesas"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - IU MÁLAGA

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga en el Congreso, Toni Valero, ha replicado este domingo al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) que el "escándalo" detectado en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía "no se puede enterrar con más promesas".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el dirigente de IU se ha pronunciado así después de que el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha asumido provisionalmente las competencias de la Consejería de Salud y Consumo tras la dimisión de quien era su titular, Rocío Hernández, haya anunciado este domingo que el Consejo de Gobierno impulsará el próximo miércoles "un plan de acción integral" para los cribados de cáncer en Andalucía.

Toni Valero ha criticado que dicho anuncio llega "dos semanas después de haberse desatado una crisis en la que el Gobierno andaluz ha ido dando bandazos", y ha aseverado que "el escándalo de las mamografías ha dejado claro que el desguace de la sanidad pública y el aumento de los conciertos con las clínicas privadas han puesto en riesgo la salud de los andaluces".

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha asegurado que la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "da miedo y genera inseguridad", y ha subrayado que desde la coalición de izquierdas a la que representa se temían "que la negligente gestión con los cribados de cáncer de mama también afectara a la detección precoz del cáncer de colon y de cuello de útero", y "por eso pedimos hace una semana la revisión urgente de los programas de detección precoz de estos tipos de cáncer".

"Hoy la Junta de Andalucía nos da la razón", según ha advertido Toni Valero, que ha subrayado así que "los retrasos son generalizados por el desmantelamiento que sufre la sanidad pública", y ha advertido de que "se estima que faltan cerca de 18.000 sanitarios en Andalucía".

"Estamos hablando de muchas vidas humanas en riesgo", ha dicho también Toni Valero, quien ha puesto de relieve además que "en Andalucía se diagnostican entre 300 y 400 casos de cáncer de cuello de útero al año en cribados a casi 19.000 mujeres", y "se estiman más de 6.000 nuevos casos de cáncer de colon al año en cribados a casi un millón de personas".

Tras remarcar que "este escándalo no se puede enterrar con más promesas de Moreno Bonilla", el dirigente de IU ha concluido reclamando "justicia para las mujeres víctimas de su gestión, que se refuerce de verdad la sanidad pública", y que el presidente de la Junta "asuma su responsabilidad y se vaya".