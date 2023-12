Valero (IU) señala la "falta de autocrítica" y el "cinismo" de Moreno al utilizar Doñana en su mensaje de Navidad

SEVILLA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha valorado el mensaje de Navidad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha señalado la "falta de autocrítica" y el "cinismo" al utilizar Doñana en el mismo.

Así lo ha manifestado Valero en un audio remitido a los medios, donde además ha tachado de "lamentable" el mensaje y "con ganas de confrontar". "Cinismo por la localización escogida, Doñana, precisamente, donde intentó legalizar regadíos ilegales generando la mayor crisis en la historia del Parque Nacional", ha incidido.

De igual forma, ha continuado, "cinismo en su alegato sobre la sequía, el mismo que ha estado autorizando aumento de campos de golf, de tierras de regadío y de macroproyectos urbanísticos insostenibles".

Asimismo, Valero señala la "falta de autocrítica" en la sanidad pública, "como no puede ser de otra manera en su caso, que vive en su burbuja, nos habla de las listas de espera como si nos tuviéramos que resignar, como si no hubiese solución. Y no, las listas de espera no crecen porque haya que atender más casos urgentes, crecen porque el modelo de Moreno pasa por derivar recursos a clínicas privadas, por engordar las cuentas de estas empresas en lugar de invertir esos recursos en la sanidad pública", ha espetado.

Además, también ha afeado la "falta de autocrítica" en la cuestión de la violencia de género, donde, según apunta el coordinador de IU Andalucía, "aumentan los asesinatos machistas mientras su gobierno andaluz recorta recursos en materia de violencia de género y mientras sigue sin retirar ese teléfono de violencia intrafamiliar que implantó de la mano de la ultraderecha".

Por último, lo ha acusado de confrontar y en este sentido ha dicho que "vuelve a sacar Cataluña para tapar su pésima gestión, vuelve a azuzar la bandera de la confrontación contra Cataluña para tapar una gestión absolutamente irresponsable. De esto vive Moreno y espera vivir en 2024".