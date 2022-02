Valero (IU) ve a Moreno "muy distraído con las corruptelas internas" del PP

Toni Valero y Alejandra Durán, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía - UP

GRANADA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía Toni Valero ha indicado este jueves en Granada que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, está "muy distraído con las corruptelas internas de su partido", y "preocupado en apuntalar" a Pablo Casado en el ámbito nacional.

En declaraciones a los periodistas, Valero, que ha participado en un encuentro con asociaciones de la zona norte de Granada capital, ha señalado que el presidente de los populares, Pablo Casado, y Juanma Moreno "son el PP de siempre".

"No hay PP bueno", ha agregado el también coordinador autonómico de IU, quien ha resaltado que a su parecer este escenario no es positivo "para Andalucía porque los problemas de la gente no están en la agenda de prioridades de Moreno Bonilla".

Para Valero, el presidente de la Junta está "muy distraído con las corruptelas internas de su partido", y "demasiado preocupado con tapar las corruptelas que se están dando en Andalucía", aludiendo en este sentido a "la Gürtel almeriense" o al caso que afecta a la alcaldesa de Motril, la popular Luisa García Chamorro, que ha relacionado con una "clara malversación de fondos públicos".