Valero prioriza en su mandato fortalecer a IU por la base y reconstruir la izquierda preservando espacios de unidad

Actualizado 29/06/2019 14:16:54 CET

Reunión de la Comisión Coordinadora de IULV-CA para elegir al nuevo coordinador general. En la imagen Antonio Maíllo (d) junto a su sucesor, Toni Valero (i). En la sede de IULV-CA (C/Donantes de Sangre). MARÍA JOSÉ LÓPEZ

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS

El recién elegido coordinador general de IULV-CA, Toni Valero, ha explicado este sábado que las prioridades que se marca durante su mandato al frente de la organización andaluza pasan por fortalecer a IU desde la base y reconstruir el espacio de la izquierda "preservando los espacios de unidad".

Durante su discurso tras ser designado nuevo líder andaluz con apoyo del 88 por ciento de la Coordinadora Andaluza de IULV-CA, Valero se ha confesado emocionado al tomar la palabra y ha asegurado que corresponderá "con honestidad" al apoyo recibido, toda vez que también ha reconocido que la formación atraviesa un momento difícil y que no puede "dar patadas adelante" a sus contradicciones porque "si no se gestionan bien, la organización puede implosionar".

De este modo, ha desgranado los retos que afronta en adelante IULV-CA afirmado que "las tareas para reconstruir el espacio de izquierda pasan por preservar los espacios de unidad", así como "ganar la batalla ideológica" manteniendo un discurso "incómodo, incorrecto, como es el del pueblo"

Igualmente, ha explicado que la organización también tiene que "tomar la calle", que no patrimonializarla, "estar en el conflicto, hablar por y para el conflicto, porque sufrimos lo que sufre nuestro pueblo y tenemos que estar en y para el conflicto social", todo cuando también ha reconocido que los resultados electorales obtenidos "no han sido suficientes".

No obstante, ha apuntado que los resultados muestran una "gran disparidad" entre Andalucía y el resto del Estado, dado que en la comunidad autónoma "aunque no se ha ido en confluencia en todo el territorio, sí hemos confluido en todos los municipios pues IU ha ido en confluencia hacia dentro y hacia fuera de la organización, con otros sujetos, pero no ha ido sin confluencia en ningún municipio, y por eso han sido unos resultados más que satisfactorios aunque en un marco insuficiente".

De este modo, Valero ha señalado que el espacio de la izquierda "se está reconfigurando" ya que "no es el mismo desde que surgió el 15M, igual que la derecha no la misma desde el 1 de octubre". Y así, ha defendido que la tarea debe ser "reconfigurar de espacio de la izquierda, y esto debemos afrontar desde mañana mismo".

Lo primero para ello debe ser "fortalecer IU y sumar por la base, revitalizar nuestras asambleas de base después de que nuestros simpatizantes y militantes hayan estado inguidos por la dinámica electoral", y también "preservar los espacios de unidad" que "son un tesoro a pesar de los quebraderos de cabeza que nos dan".

"Mirando nuestra fuerza como un movimiento popular, la unidad ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir y también tendernos la mano entre unos y otros, y cuando eso se ha destrozado, ha venido el fascismo y la destrucción de derechos y de las instituciones de soberanía social", por eso, defiende el líder andaluz de IU, "hay que valorar, cuidar y preservar los espacios de unidad", y hacerlo desde la fraternidad.

También ha puesto el foco Valero en la necesidad de ganar la batalla ideológica que ahora "va ganado la derecha", para eso "tenemos que ser incómodos porque el discurso de Vox no se combate siendo políticamente correcto", y también ha llamado a "gobernar obedeciendo" porque "tenemos un liderazgo fuerte, una organización fuerte en el territorio e interlocución con la gente, no somos un ente extraño sino institución al servicio de la gente" y, para ello, ha abogado "dar una nueva dimensión" al Foro de Alcaldes de IU.

SOBRE LA INVESTIDURA

Valero se ha referido durante su discurso, que ha durado algo menos de media hora, a la posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para priorizar en dicho debate "la centralidad del programa, que tiene que contemplar las incorporación de fuerzas sociales en este debate".

"Esto no va solo de nosotros, también de los que están en nuestra trinchera y no tienen escaño ni forman parte de IU y tienen que ser parte del debate sobre qué razones hay o no para investir a un presidente", que además, como ha recalcado, "tendrá que pedirlo y ofrecer algo".

Tras señalar que las bases deberán pronunciarse sobre el acuerdo, Valero ha afirmado que en este marco "hay que contemplar diferentes posibilidades que no pasan por entrar al Consejo de Ministros, donde puede haber coincidencias programáticas". Y todo para "construir contrapoder y evitar un cierre de la crisis del régimen en clave reformista o autoritaria".

Por último, el nuevo líder andaluz de IU ha dedicado unas palabras a su antecesor, Antonio Maíllo, al que conoció como dirigente "y ahora tengo mucho más, tengo ahora un amigo". Ha destacado que el político cordobés "ha servido como catalizador" y que "tenemos que aprender de él la audacia, a superar la lógica de la representatividad y la empatía de los afectos".

De hecho, ha hecho suyo el llamamiento que hizo Maíllo al anunciar su renuncia para que la vida política sea conciliable con la vida personal apuntando que "la militancia es una forma de vida, nos cruje y nos puede destrozar pero hay que hacerlo compatible con el buen vivir, eso también es hacer política antagónica, ser felices militando debe ser una gran victoria frente a los que nos quieren ver claudicados, que no nos quiten esa victoria".