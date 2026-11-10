Vandalizan centenares de cajetines de viviendas turísticas en Granada

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de cajetines de viviendas turísticas en la ciudad de Granada han sido vandalizados e inutilizados con silicona este martes en la víspera de la jornada de huelga del 11 de noviembre, que tiene en el derecho a la vivienda una de sus principales reivindicaciones.

En una publicación en su perfil en redes redes sociales, la Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada, Avitar Granada, ha informado de este suceso y ha señalado que habrían sido unos 400 los cajetines vandalizados, algunos de ellos con la colocación de pegatinas alusivas a la huelga del 11N. Además, en un vídeo, muestran pintadas reivindicativas realizadas en muros en la vía pública.

"El vandalismo callejero no es un ataque 'al turismo', es un ataque a la convivencia de Granada. Las pintadas, la silicona en cerraduras y los destrozos ensucian nuestras fachadas, dañan portales comunes, cocheras, comercios de barrio y degradan nuestras calles. Los vecinos y los pequeños propietarios somos los mismos agraviados", señalan en la publicación.

La asociación, que señala que respeta "el derecho a la manifestación legítima y el debate" sobre la vivienda, hace hincapié en que "nada justifica la violencia, el sabotaje ni la destrucción de la propiedad privada".

Además, señalan que estarán vigilantes durante la jornada de huelga y advierten de que ya están recopilando "imágenes, grabaciones de seguridad y testimonios para que cada sabotaje acabe en comisaría y ante el juez".

A su vez, Avitar pide a sus asociados y propietarios que revisen sus accesos, y les invitan a documentar y denunciar cualquier ataque ante la Policía Nacional, así como a remitir la información a la a asociación para coordinar una acción legal colectiva.

"Los pequeños propietarios no somos delincuentes ni responsables de la falta de vivienda pública en Granada. Pagamos impuestos y exigimos a la Subdelegación del Gobierno, al Ayuntamiento y a la Policía protección real frente a los violentos", concluyen.