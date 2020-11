Varios denunciados en Rute (Córdoba) por celebrar una barbacoa y saltarse las restricciones del coronavirus

RUTE (CÓRDOBA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado en Rute (Córdoba) a varias personas por el incumplimiento de las medidas decretadas frente al coronavirus al realizar una barbacoa en la vía pública.

Según relata en una nota de prensa la Benemérita, el operativo se desarrolló sobre las 19,30 horas del 17 de noviembre, tras recibir una patrulla que estaba en las proximidades de la barriada de Jesús Obrero un aviso de que en el interior de dicha barriada había un grupo numeroso de personas reunidas en la vía pública.

Personada la patrulla de servicio en el lugar indicado, observan que hay numerosas personas sentadas en sillas y con un fuego encendido, algunos de ellos sin mascarillas, pertenecientes todos ellos a una misma familia.

Ante ello, les informaron que debido a las medidas impuestas por la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, que no están permitidas las reuniones de más de seis personas y que deben de llevar todos puestos las mascarillas, a lo que los mismos en un principio hicieron caso omiso, alegando en un elevado tono de voz que no estaban haciendo nada malo y que no se iban a poner las mascarillas porque las tenían en su casa. El resto de personas comenzaron a increpar a la patrulla y a decirle que se fuesen de allí.

Con el objeto de evitar una posible alteración del orden público, los guardias civiles optaron por abandonar la zona y solicitar apoyo de otras patrullas próximas a la localidad, personándose rápidamente una patrulla de Policía Local de Rute y otra del puesto de la Guardia Civil de Cabra.

Tras recibir el apoyo de la Policía Local de Rute, los guardias civiles y la patrulla de la Policía Local se trasladaron nuevamente al lugar indicado, comprobando que el grupo de personas se encontraba en el mismo lugar realizando una barbacoa en la vía pública.

Ante ello, se les volvió a informar que no se pueden realizar reuniones de más de seis personas, así como de la obligatoriedad de tener que ponerse la mascarilla en la vía pública, tras lo cual todos ellos se introdujeron en una vivienda y se les informó que las reuniones de más de seis personas no convivientes en espacios públicos y privados estaban prohibidas. Así las cosas, las patrullas se mantuvieron el lugar hasta que las personas salieron del domicilio y se marcharon.

Durante el desarrollo de este operativo, la Guardia Civil procedió a instruir los pertinentes expedientes de denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 5.1 apartado c de la Ley 21/20 de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía, por reunirse un grupo de personas en número superior a lo permitido.

Asimismo, la Policía Local de Rute procedió a la instrucción de un total de siete expedientes de denuncia por no usar la mascarilla obligatoria.