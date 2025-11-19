Varios detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en el Sector Sur de Córdoba

Marihuana intervenida en la barriada del Sector Sur de Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a varias personas este miércoles en un dispositivo con motivo de la lucha contra el tráfico de drogas, concretamente marihuana, en la barriada del Sector Sur de Córdoba.

Según han informado fuentes de la investigación, en la mañana de esta jornada se han realizado diversas entradas y registros en inmuebles de la citada barrida y la investigación sigue abierta.

En este sentido, en el citado dispositivo han actuado las unidades de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica.