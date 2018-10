Vázquez considera "deleznables" las críticas de Cs sobre selección del gerente del Centro Lorca de Granada, que avanza

Publicado 24/10/2018 19:37:54 CET

GRANADA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha considerado "absolutamente deleznables" las críticas formuladas desde Ciudadanos por el proceso de selección del gerente del Centro Lorca de Granada, que avanza de una forma "rigurosa y legal".

En declaraciones a los periodistas en la Biblioteca de Andalucía, el consejero ha señalado que Cs tiene un "desconocimiento profundo de lo que está siendo un proceso transparente", conforme a lo "publicado en todos los boletines oficiales". En este momento, se ha dado un plazo de subsanación de errores para completar información. Hay cuatro candidatos de entre los cuales la comisión técnica creada elegirá "la mejor opción", habiendo previstas también entrevistas personales.

Hay una "concurrencia competitiva" y se "va a elegir entre los candidatos que se han presentado y reúnan los requisitos", ha explicado Miguel Ángel Vázquez, quien ha mostrado su rechazo a "actitudes de tirar la piedra y esconder la mano" que "no conducen a nada en política" más que a "encanallar la vida pública y sembrar sombra de sospecha donde no la hay". Para Vázquez, eso no es "nueva política" sino "vieja y mala política".

En este sentido, ha rechazado "la posición de Ciudadanos de enmarañar" un proceso que se hace "escrupulosamente siguiendo la ley", en lo que considera una estrategia con "mal estilo".

Un total de diez candidaturas se presentaron para la plaza de gerente del Centro Federico García Lorca de Granada, en el plazo establecido para ello, que cerró el pasado 2 de octubre, y, según la información dada este miércoles por Cultura, siguen en el proceso un total de cuatro.

Cabe recordar que la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada y cabeza de lista de la formación para el Parlamento de Andalucía, María del Mar Sánchez, ha denunciado este miércoles la "falta de transparencia" en el proceso de selección de la gerencia del Centro Federico García Lorca, donde están depositados los fondos del poeta.

Ha censurado que "a estas alturas" no se conozca "quiénes forman la comisión técnica del consorcio que se encarga de valorar las solicitudes ni los detalles de las posibles entrevistas que van a llevar a cabo".

Ha considerado importante que las instituciones consorciadas --Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Cultura, Diputación y Ayuntamiento de Granada-- "demuestren que están decididas a llevar a cabo la selección en un concurso público y transparente, eligiendo a la persona que mejor pueda llevar a cabo esta función, sin que sea un dedazo para meter a un 'amiguete' del PSOE en ese cargo".