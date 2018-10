Vecinos de La Axerquía en Córdoba critican que el aparcamiento para residentes queda "inoperativo los fines de semana"

Publicado 09/10/2018 19:25:39 CET

CÓRDOBA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal La Axerquía ha criticado este martes que el aparcamiento situado junto al puente de Miraflores y destinado a residentes, zona Acire, "queda inoperativo los fines de semana, debido a la ocupación de las plazas disponibles por vehículos no autorizados", dejando a los vecinos "sin poder aparcar un día tras otro".

Según ha indicado la asociación vecinal en una nota, este aparcamiento "no tiene control de acceso" ni "vigilancia", mientras que "la policía responde a las llamadas vecinales indicando que está saturada y sin efectivos".

Se trata de una situación que "incrementa la indignación vecinal por el aumento del ocio nocturno de la zona", ya que "no solo no nos deja descansar, si no que ya no nos deja ni aparcar nuestros coches, en una zona ya de por si saturada de afluencia masiva tanto local como foránea", han indicado desde la Asociación Vecinal La Axerquía, que ha resaltado el "agravio y la imposibilidad para la vecindad de poder acercarse a sus domicilios, ya que son multados al detenerse más de cinco minutos, aunque no obstaculicen el tráfico, frente a los 20 minutos a los no residentes".

La asociación "siempre ha venido luchando por los aparcamientos para residentes" y lleva "varios años" reivindicando "que se construya un aparcamiento en superficie del estilo del Cementerio de la Salud, en donde provisionalmente está el solar que se usa para dejar coches, sin ningún control, al vecindario Acire de nuestra zona y del Campo de la Verdad, añadiéndole el espacio necesario".

La construcción del aparcamiento en Miraflores es "imprescindible para, principalmente, todos los residentes de la zona y el Campo de la Verdad", por lo que ha asociación ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba que de "salida inmediata a esta reivindicación dando coherencia a sus propios presupuestos establecidos en el PGOU", ya que la obra "sería rápida, en suelo público, poco costosa y daría respuesta a una necesidad básica en las dos zonas".