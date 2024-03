Vecinos del Campo de la Verdad y Fray Albino, en Córdoba, dicen que el Imdeco "no acierta" en instalaciones deportivas

CÓRDOBA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino ha afirmado este martes que el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), dependiente del Ayutamiento de la capital cordobesa, "no acierta en el Campo de la Verdad ni en el Distrito Sur" en materia de instalaciones deportivas debido a "la falta de promoción del deporte base, la falta de transparencia en la información de los proyectos y el olvido de la zona alta del Campo de la Verdad".

De esta forma y según ha explicado en una nota dicha asociación vecinal, "el Pabellón de la Juventud, según lo proyectado por el Ayuntamiento-Imdeco, es un gimnasio con piscina y dos pistas de padel, que poco tiene que ver con el deporte de base, porque prevalece el interés de las empresas por encima de deporte base, no el interés social que beneficia a adultos, mayores, jóvenes y menores, de hecho el pliego de licitación ha quedado desierto por que las empresas no le ven beneficio".

Por su parte, "el Estadio de San Eulogio, que en la primera fase se le ponen césped artificial, aseos y vestuarios, se va a permitir al alumnado del CEIP Fray Albino y del Colegio de las Mercedarias de Córdoba su uso en horario escolar, que nos parece bien, pero se olvidan Club Deportivo Fray Albino Racing FC, que siempre ha entrenado, competido con otros equipos y gestionado su utilización, además de ser el único equipo federado en el barrio, y ahora el Imdeco-Ayuntamiento pasa de ellos".

Además, "la sala polideportiva que hay prevista para la segunda fase, que no sabemos cuando será, es solo cubierta, no cerrada, con lo cual su uso no es posible con lluvia, o con mucho calor o frío".

Junto a ello, "en la zona alta del Campo de la Verdad hay un pista polivalente, la única en todo el barrio, pero en muy malas condiciones y que provoca conflictos con los vecinos, por la cercanía de las viviendas" y, por eso, "desde hace años venimos demandando que ese terrizo entre Papa Juan Pablo II y el Hogar Residencia San Pablo sea un parque, que la pista polivalente se separe de las viviendas, se ponga arboleda y se incluyan circuitos deportivos biosaludables".

Sin embargo, desde el Ayunamiento se dice a la asociación vecina "que todo al mismo tiempo no es posible", es decir, "tras más de 20 años sin hacer nada, se nos niegan unas instalaciones deportivas que permitan una vida saludable e niños, jóvenes, adultos y mayores".

Por eso, desde la asociación vecional piden "un Pabellón de la Juventud con dos piscinas", en concreto, "una de aguayim y terapeútica para mayores y niños, y otra normal para adultos, y una pista polideportiva que permita el deporte de equipos, la mejora la salud física y mental, y potencie la socialización y relaciones sociales, realizando actividades colectivas".

Ello supone una "propuesta de modificación al proyecto del Ayuntamiento, que da un valor añadido a las salas de gimnasio y al propio edificio, que proponemos que sea sostenible ambientalmente, aprovechando la energía del suelo, del sol y el agua de lluvia", entendiendo que, económicamente, es "posible asumirlo por parte del Ayuntamiento".

Junto a ello, piden que el Estadio de San Eulogio "lo utilicen en primer lugar los ñiños y niñas del barrio, y el Club Deportivo Fray Albino Racing FC no se puede quedar fuera", y "que la pista polivalente en la calle Juan Pablo II sea ya una realidad", pues, "además de tener un espacio verde y de deporte saludable, sería la culminación del Paseo de San Julián, del que, por cierto, todavía no sabemos cuando se van ha reanudar las obras de rehabilitación".