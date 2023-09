Los vecinos dicen que ellos detectaron las ratas en el Palacio de los Guzmanes de Córdoba y avisaron al propietario

CÓRDOBA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive ha afirmado este jueves que fue la propia asociación la que detectó en 2022 la existencia de una plaga de ratas en la zona del Realejo, en el casco histórico de la ciudad, y avisaron de ello a la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) en abril del año pasado, pidiéndole que actuara, pero, "ante la falta de soluciones efectivas" por parte de Sadeco, también ha tenido que ser la asociación la que contacte, más de un año después de su primer aviso, con la propiedad del palacio, que ha realizado ya un primer "tratamiento de choque" contra los roedores.

Desde la asociación vecinal y en una nota remitida a Europa Press, se ha reaccionado así a la nota difundida por el Ayuntamiento el pasado 1 de septiembre, según la cual, desde el mes de enero de este año, cuando se detectó que el aumento de ratas y ratones de la zona del Realejo provenía del interior del Palacio de los Guzmanes, Sadeco ha incrementado las actuaciones en la zona multiplicándose por cinco y llegando a 26, cuando el número habitual en otras zonas de la ciudad es de cinco actuaciones al año.

También aseguró el Consistorio que, además, Sadeco se ha entrevistado con la propiedad "en múltiples ocasiones", para "conminar a que realizaran un primer tratamiento que, aún realizándose y entregando certificado del mismo, no fue suficiente", razón por la que se le requiere "un tratamiento sistemático y no sólo puntual, no constando que se hayan realizado por la propiedad estos tratamientos requeridos", por lo que en abril pasado Sadeco, a través de su Servicio de Inspección Ambiental, ejerció su derecho a proponer denuncia ante el departamento de Medio Ambiente de la Jefatura de la Policía Local que realizó la denuncia el 23 de mayo de 2023.

Sin embargo, desde la asociación vecinal se ha afirmado que ha sido la propia asociación la que desbloqueado "la gestión para desratizar el Palacio de los Guzmanes", pues, "desde el año pasado, en abril y septiembre", por carta, le ha estado "insistiendo a Sadeco" en la existencia de la plaga de ratas y la necesidad de que interviniera, algo que también le reiteró en julio de este año, pidiéndole que contactara con la propiedad del palacio para que "hiciera lo necesario para acabar con la plaga".

A estas cartas la asociación vecinal tuvo respuesta en septiembre de 2022, diciendo que ya se había llevado a cabo en la zona un tratamiento contra los roedores y que, si los vecinos detectaban que continuaba la presencia de ratas, avisaran de nuevo a Sadeco, mientras que ya en julio de este año la empresa municipal envió otra carta a la asociación, informándola de la denuncia que se había promovido contra la propiedad del palacio.

Después de esto y "ante la falta de soluciones efectivas" para acabar con la plaga de ratas, desde la asociación vecinal "se localizó a la propiedad y a la persona encargada de la gestión" del palacio y les aseguraron "no haber recibido nada del Ayuntamiento", a la vez que se comprometieron "a hacer un tratamiento de choque y cuatro más por año", habiendo empezado el martes de esta misma semana.

Como conclusión, Asociación Vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive, ha anunciado que mantendrá "un seguimiento de los compromisos" de la propiedad del palacio y reiterará a Sadeco "que debe reconocer que parte del problema está en los siete contenedores de la calle Manchado", en los que se alimentan las ratas que se refugian en el palacio.