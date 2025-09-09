Vecinos de Granada reclaman apoyo para no perder una ayuda de cinco millones para ahorro energético

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de vecinos Arrayanes, una urbanización de 274 propietarios en la barriada de Almanjáyar, en la zona norte de Granada capital, ha pedido mediación institucional para no perder una ayuda de la Junta con fondos europeos de más de cinco millones de euros para ahorro energético.

Según han informado en una nota de prensa desde esta comunidad de vecinos, se trata de un proyecto que estos vecinos comenzaron a gestionar en 2023 para "acceder a ayudas de ahorro energético en la urbanización, una línea que gestiona la Junta con fondos Next Generation transferidos por el Gobierno central".

"La mala ejecución de la promoción, finalizada en 2008, ha provocado que la urbanización presente deficiencias en las cubiertas y en el aislamiento de los cerramientos de las viviendas", por lo que los vecinos han indicado que han acometido desde entonces un "laborioso trabajo" para acceder a la ayuda.

Aprobada a esta comunidad de vecinos la rehabilitación de la urbanización, con un coste de 6.480.000 euros, de los que la Junta aportaría casi el 80 por ciento, algo más de cinco millones, la actuación permitiría a 258 familias "reducir su consumo energético al menos un 60 por ciento, pero también poder adelantarse a la normativa europea que les exigirá una etiqueta energética para cualquier tipo de transacción o alquiler de las viviendas".

Pese a que el proyecto, con fondos europeos, cuenta con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de un plan de saneamiento de cuentas desarrollado por los vecinos, estos han informado este martes de que "no han conseguido la financiación de la parte que debe aportar la comunidad" pese a que las negociaciones "estaban casi cerradas con una entidad".

Han lamentado que desde esta entidad hayan "rechazado la concesión del préstamo en la última semana de margen" poniendo, han añadido, "en peligro tanto la ejecución de una obra necesaria como la estabilidad económica de la urbanización".

El presidente de la comunidad de vecinos Arrayanes, José de las Heras, ha agradecido "la gestión de la Junta" pero ha reclamado a todas las administraciones implicadas "el impulso o la mediación necesarias para que alguna entidad bancaria, con el aval del ICO, conceda el préstamo que necesitan".

Los vecinos han señalado que ya cuentan con proyecto y dirección de obras pero que necesitan este último paso para "ejecutar unas obras que deben estar terminadas el 30 de junio de 2026" y han insistido en que la intervención facilitará el ahorro energético, pero también dará seguridad jurídica y bienestar a los propietarios.

Además, han recalcado que la ejecución del proyecto supondría un impulso a un distrito "abandonado a su suerte" en cuanto a inversiones públicas.