Vecinos de La Judería de Córdoba llevarán "el gran problema del ruido" en la zona al Defensor del Pueblo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal y Comercial La Judería Existe de Córdoba capital ha informado este martes de que llevará "el gran problema del ruido" en dicha zona al Defensor del Pueblo, todo ello tras un encuentro con representantes de la Policía Nacional y un técnico de la Subdelegación del Gobierno.

Según ha expresado la asociación en una nota, "los efectivos que se implementan de la Policía Local dentro del Plan Guardián son escasos, especialmente en el contexto que se vive actualmente, con una inundación de turismo de media mañana, que facilita enormemente la acción de los carteristas".

En este sentido, ha asegurado que va a seguir insistiendo en "la necesidad imperiosa de las juntas locales técnicas de seguridad para tratar de frenar en seco el problema diario de robos y hurtos en tiendas y a los visitantes".

De igual modo, considera que "el Ayuntamiento está vulnerando el principio básico fundamental del derecho a la salud y al descanso al permitir que se incumplan las ordenanzas al respecto mediante exenciones para superar los decibelios permitidos en eventos como el que tuvo lugar en el cine de verano Delicias hace unas semanas", entre otros aspectos citados.